Tizona se agarra a la salvación con una victoria trascendental ante Melilla

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona Burgos afrontaba en Melilla una auténtica final por la permanencia en la Primera FEB, con ambos equipos empatados a 36 puntos en los puestos de descenso y a solo dos jornadas del final. La situación era límite, pero la salvación todavía era posible, con Cartagena y Mallorca Palma marcando el corte en las 38 puntos.

Desde el inicio se vio a un Tizona mucho más enchufado, consciente de lo que había en juego. El conjunto burgalés salió con intensidad, acierto y ritmo ofensivo, firmando un primer cuarto muy sólido que se cerró con un 16-25 a su favor, marcando territorio desde los primeros minutos. Melilla, sin embargo, no bajó los brazos y reaccionó en el segundo periodo. Mejoró en defensa y encontró puntos en ataque, especialmente desde el perímetro, logrando un parcial de 26-18 que igualaba el partido al descanso y devolvía la incertidumbre al encuentro.

Tras el paso por vestuarios, el duelo se mantuvo muy equilibrado. Ambos equipos intercambiaban canastas sin que ninguno lograra romper el marcador. El tercer cuarto, con un 25-24, reflejó esa igualdad máxima, dejando todo por decidir en los últimos diez minutos. Fue entonces cuando el Tizona dio un paso adelante definitivo. El último cuarto fue un auténtico vendaval ofensivo del conjunto visitante, que firmó un contundente parcial de 14-29 para sentenciar el partido y llevarse una victoria vital por 81-96.

En el apartado estadístico, la superioridad ofensiva de Tizona fue clave. El equipo firmó un espectacular 69,7% en tiros de dos y un 43,5% en triples, cifras muy superiores a las de Melilla, que se quedó en un 43,3% en tiros de dos y un 29,7% desde el perímetro. Michael Nugu fue el jugador más destacado del encuentro con 20 puntos, liderando el ataque burgalés con gran eficacia. También brilló Ternis, con 17 puntos sin fallo en el tiro, firmando una actuación sobresaliente.

Brown-Ferguson fue otro de los pilares del equipo, aportando 13 puntos y dominando el rebote con 8 capturas, siendo clave en ambos lados de la pista. A su alrededor, el equipo mostró una gran aportación colectiva, con hasta cinco jugadores superando o rondando los dobles dígitos. En Melilla, Ceccardi y Cruz Uceda lideraron la anotación con 14 puntos cada uno, pero el equipo acusó la falta de acierto exterior y no pudo seguir el ritmo anotador de su rival en el tramo final.

Otro factor determinante fue el juego colectivo. Tizona repartió 21 asistencias, mostrando una circulación de balón fluida y efectiva, frente a las 12 de Melilla. Además, dominó claramente la pintura con 46 puntos, imponiendo su físico cerca del aro.

El banquillo también tuvo un papel importante en el triunfo visitante, aportando 45 puntos, una cifra muy similar a la de Melilla (41), pero con mayor impacto en los momentos decisivos del partido.

Con esta victoria, Tizona Burgos da un paso crucial en la lucha por la permanencia, alcanzando los 38 puntos y empatando con Cartagena y Mallorca Palma, a falta de dos jornadas para el final. El calendario añade aún más emoción al desenlace. En la próxima jornada, Melilla recibirá a Ourense, mientras que Tizona visitará a Alicante, en otro partido exigente.

Si la igualdad se mantiene, todo podría decidirse en la última jornada, donde Tizona y Cartagena se enfrentarían en Burgos en un duelo directo por la salvación. El average con Cartagena es desfavorable para los burgaleses, tras la derrota por dos puntos en la ida, pero lo tienen ganado con Mallorca Palma, lo que podría resultar decisivo en caso de empate final.

La victoria en Melilla no solo suma en la clasificación, sino que refuerza la moral de un equipo que ha demostrado carácter en el momento más crítico de la temporada. Tizona sigue vivo en la pelea por la permanencia y dependerá de sí mismo en las dos jornadas que restan. El sueño de la salvación sigue intacto en Burgos.