La XI Vuelta a Burgos Féminas se decidirá en las Lagunas de Neila con la etapa reina ‘Caminos en flor’

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La XI Vuelta a Burgos Féminas pondrá el broche final a su edición de 2026 el próximo domingo, 24 de mayo, con la disputa de la cuarta etapa, denominada ‘Caminos en flor’, una jornada de 120 kilómetros entre Gumiel de Mercado y las Lagunas de Neila que volverá a situar a la provincia de Burgos en el escaparate internacional del ciclismo. La prueba, integrada en el calendario UCI Women’s World Tour, máxima categoría del ciclismo femenino mundial, reunirá una vez más a las mejores corredoras del pelotón internacional.

La jornada decisiva atravesará algunos de los paisajes más reconocibles del sureste de la provincia, con un recorrido que enlazará viñedos, sabinares, valles de montaña y carreteras exigentes hasta alcanzar una de las metas más emblemáticas del ciclismo español. La salida se dará en Gumiel de Mercado para dirigirse hacia Oquillas, Pinilla Trasmonte, Santa María del Mercadillo y Ciruelos de Cervera, antes de alcanzar Santo Domingo de Silos, una de las grandes referencias patrimoniales de la provincia gracias a su histórico monasterio y a un entorno de enorme atractivo natural y cultural.

Desde allí, la carrera continuará por Carazo, Hacinas y Salas de los Infantes, localidad vinculada a la riqueza paleontológica de la Sierra de la Demanda, antes de adentrarse en un tramo cada vez más selectivo. La primera dificultad montañosa llegará en Arroyo de Salas con el Alto de Arroyo, puerto de tercera categoría de 3,2 kilómetros al 5,3 por ciento de pendiente media. Tras coronar, el pelotón pasará por Hoyuelos de la Sierra, Barbadillo del Pez, Quintanilla de Urrilla y Vallejimeno antes de alcanzar Huerta de Abajo, donde estará situado el sprint intermedio.

Poco después llegará el Alto de Tolbaños, también de tercera categoría, con 1,6 kilómetros al 7,5 por ciento de pendiente media, una ascensión corta pero explosiva que puede endurecer aún más la carrera antes del desenlace definitivo. Superado este punto, las corredoras pasarán por Huerta de Arriba y afrontarán el tramo final hacia las Lagunas de Neila tras tomar la carretera BU-822. Allí comenzará la ascensión definitiva hasta meta, catalogada de categoría especial: seis kilómetros al 9,9 por ciento de pendiente media, con rampas constantes y un desgaste acumulado que suele marcar grandes diferencias.

La subida a las Lagunas de Neila volverá a ser, con toda probabilidad, el escenario donde se decida la clasificación general de la Vuelta a Burgos Féminas 2026. Su dureza, su belleza paisajística y la tradicional presencia de numerosos aficionados en sus rampas convierten la llegada en uno de los finales más prestigiosos y espectaculares del calendario internacional.

En esta cima ya inscribieron su nombre corredoras de referencia como Anna van der Breggen, vencedora en 2021, y Demi Vollering, triunfadora en las ediciones de 2022 y 2023. La provincia de Burgos vivirá así una jornada final de máxima emoción para coronar a la vencedora de una prueba consolidada entre las grandes citas del ciclismo femenino mundial.