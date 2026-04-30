Burgos, elegida sede de la Final a 6 de la Liga U

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El primer campeón de la historia de la Liga U se coronará en el polideportivo El Plantío. Burgos ha sido elegida como sede de la Final a 6 de la competición sub22 de formación, organizada de forma conjunta por la acb y la FEB, con el apoyo del CSD y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos, la ciudad reunirá durante tres días al mejor talento de formación del baloncesto español en el pabellón burgalés.

Desde el viernes 15 al domingo 17 de mayo, los seis mejores equipos de la liga buscarán el título de campeones de la Liga U. Entre ellos, estará presente el anfitrión Burgos Grupo de Santiago, además de los clasificados Real Madrid, Barça Atlètic y Casademont Zaragoza, que esperan a los dos ganadores del play-in del 9 y 10 de mayo: Fundación CB Canarias (5º del Grupo A) – Bàsquet Girona (2º del Grupo B) y Valencia Basket (1º del Grupo B) – Gran Canaria (6º del Grupo A).

El desarrollo de la Final a 6 de la Liga U

La acción en la pista del Polideportivo El Plantío arrancará el viernes 15 de mayo con los dos cuartos de final. Casademont Zaragoza se medirá al vencedor del cruce entre Valencia Basket y Gran Canaria, mientras que el Burgos Grupo de Santiago se verá las caras con quien supere la eliminatoria entre el Fundación CB Canarias y Bàsquet Girona.

El sábado 16 de mayo será el turno de las semifinales, con la entrada en escena del Real Madrid y del Barça Atlètic, los dos primeros clasificados del Grupo A, que accedieron directamente a esta ronda. El Real Madrid se enfrentará al ganador del cuarto de final que juegue el Burgos Grupo de Santiago, y el Barça Atlètic, al vencedor del cuarto que dispute Casademont Zaragoza.

El primer título de la Liga U se decidirá en la final del domingo 17 de mayo. Antes del compromiso que definirá al campeón, se celebrará el encuentro por el tercer y cuarto puesto, que completará el primer podio de la competición. Los horarios de los partidos se darán a conocer en los próximos días.