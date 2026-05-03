El Recoletas Salud San Pablo Burgos le da la vuelta al partido para ganar y seguir soñando

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El Recoletas Salud San Pablo Burgos logró un valioso triunfo en su lucha por la permanencia en la Liga Endesa ACB tras derrotar en un vibrante partido al Hiopos Lleida por 99-91, en un partido en el que los burgaleses fueron por detrás en el marcador en la mayor parte del partido, pero un espectacular último cuarto les dio la victoria, que les sitúa en la decimoquinta plaza con 9 victorias y 20 derrotas, fuera de los puestos de descenso.

El equipo burgalés entró enchufado en el partido y en el primer minuto de juego se cobró una ventaja de 4-0, gracias a las canastas de Ethan Happ y de Dani Díez, pero el equipo ilerdense le hizo un primer parcial de 2-7, que le puso por primera vez por delante en el marcador con el 6-7 tras un último triple convertido por Paulí a los 3 minutos. Los dos equipos jugaron con mucha intensidad defensiva y no dieron ningún tipo de concesiones. Los morados volvieron a tomar las riendas del encuentro, pero en un estrecho margen de puntos, colocándose con tres de renta (12-9) después de los encestes de Corbalán y de Meindl cuando se llegó al ecuador del primer acto. Los ilerdenses se cobraron una mínima ventaja de uno (12-13) gracias a dos puntos anotados de Krutwig (12-13), aunque un triple del austriaco Heiddeger le puso de nuevo por delante al San Pablo Burgos (15-13) a los 6 minutos. El primer cuarto entró en la recta final con el equipo burgalés manteniendo la iniciativa en el marcador, aunque no tanto en el juego, con el 15-13 tras una última canasta de Nzosa. Pero el conjunto visitante siguió jugando con mucha intensidad y afrontó mejor el tramo final de este periodo y se colocó con tres arriba (19-22) tras hacer un parcial de 0-5 tras un triple convertido por Millán Jiménez y dos puntos anotados por Dani García. El local Meindl respondió con un triplazo, que puso las tablas, a 39 segundos para la conclusión (22-22)., pero una última canasta de Mikel Sanz para el Hiopos Lleida le dio la ventaja al final del primer cuarto (22-24).

El estadounidense Meindl, acertado en el juego exterior, anotó dos puntos que le devolvieron la igualdad al choque (24-24) a los 11 minutos en el atrranque del segundo cuarto. Sin embargo, el equipo catalán aumentó su presión defensiva, lo que dificultó el juego ofensivo de los burgaleses, que echaron de menos hasta el momento la aportación ofensiva de su máximo anotador, Gonzalo Corbalán, que recibió una especial vigilancia sin que pudiera conseguir opciones claras de tiro en ataque. De este modo, poco a poco, el conjunto catalán adquirió su máxima ventaja a su favor de diez arriba (30-40) a los 14 minutos, gracias a un mate espectacular de Diagne y una canasta de Batemon. Desde el banquillo, el técnico local, Porfi Fisac, pidió mayor intensidad a su equipo, atascado en ataque y que no pudo frenar a un rival lanzado. El San Pablo Burgos no encontró la forma de desatascar su juego, mientras que el Lleida encontró mejores soluciones para seguir ampliando su diferencia a un +13 en el minuto 17 (31-44). Los morados tiraron de orgullo y un último triple, a falta de 5 segundos de Neto, redujo su desventaja a ocho (47-55), dejando el partido abierto de cara a los dos últimos periodos.

El tercer cuarto se inició con un parcial de 4-0, con cuatro tiros libres anotados, dos por Samuels Jr. y otro por Neto, para el equipo burgalés, que se colocó solo a cuatro. (51-55, 21´). Sin embargo, el Lleida no cedió terreno y volvió a aumentar su ventaja a nueve con la canasta de Walden a los 23 minutos (53-60). Entonces, era el momento de que entrara en juego el referente ofensivo de los bugaleses, Gonzalo Corbán, que ´clavó dos triples consecutivos, los primeros en su cuenta particular, que pusieron a su equipo a uno (63-64) a los 26 minutos. Sin embargo, el bloque catalán enfrió un poco la caldera en la que se convirtió el Coliseum Burgos con un parcial de 0-5 tras un triple de Jiménez y una canasta de Batemon que pusieron el marcador de 63-69 (27´). El equipo morado redujo su desventaja a dos (73-75), gracias a tres tiros libres convertidos por Heiddeger, que forzó una falta al intentar un lanzamiento desde la línea de 6,75 (73-75), a 5 segundos del final, pero una última canasta de Batemon puso a los ilerdenses con cuatro de ventaja (73-77).

Ahora les tocaba a los burgaleses sacar su mejor versión para echar el resto en el último cuarto decisivo y entraron con todo, logrando igualar el partido (79-79) tras los dos tiros libres convertidos por Samuels Jr. (79-79, 33´). El bloque morado, empujado por su público, consiguió de nuevo ponerse por delante en el marcador (82-81) en el minuto 34, gracias a una canasta de Happ. Una falta antideportiva señalada a Samuels Jr. en contra de los morados hizo que los ilerdenses se marcharan con una renta de tres (82-85). Sin embargo, Gonzalo Corbalán, con cinco puntos seguidos, incluido un triple,, volvió a aparecer en escena para colocar al San Pablo Burgos con tres de ventaja (90-87, 37´). Los morados aumentaron su intensidad defensiva y en ataque encontraron su inspiración, encarrilando el triunfo local tras dos triplazos, uno de Corbalán y otro de Meindl, que pusieron a los suyos con diez de renta (99-89, 39´). El partido se cerró con una importante victoria de los morados por 99-91.

RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS - HIOPOS LLEIDA, 99-91

Recoletas Salud San Pablo Burgos: Pablo Almazán (0), Gonzalo Corbalán (21), Raúl Neto (21), Ethan Happ (11), Dani Díez (2). También jugaron: Jermanine Sanuels Jr. (7), Yannick Nzosa (5), Jaden Shackelford (6), Axel Gudmundsson (2), Juan Rubio (0), Leo Meindl (16), Max Heiddeger (8).

Hiopos Lleida: Batemon (21), Walden (2), Ejim (19), Pauli (15), Diagne (8). También jugaron: Agada (0), Dani García (5), Sanz (4), Millán Jiménez (9), Krutwig (8).

PARCIALES Primer Cuarto: 22-24 Segundo Cuarto: 25-31 (47-55) Tercer Cuarto: 26-22 (73-77) Cuarto Cuarto: 26-14 (99-91)

ÁRBITROS: Antonio Conde, Jorge Martínez e Igor Esteve.

ELIMINADOS: No hubo.

PABELLÓN: Coliseum Burgos.