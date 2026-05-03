El Correo de Burgos

La vibrante victoria (en imágenes) del Recoletas Salud San Pablo Burgos

El conjunto de Fisac consigue un gran triunfo en los instantes finales del partido

Imagen de aficionados durante el partido.

Imagen de aficionados durante el partido.SANTI OTERO

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El Recoletas Salud San Pablo Burgos sigue en su pelea por mantener la categoría en la Liga Endesa. Y lo hizo con una vibrante victoria ante el Lleida en un partido en el que estuvo gran parte por detrás en el marcador. Un arreón final le permitió dar la vuelta al marcador y seguir soñando. 

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.SANTI OTERO

Vibrante victoria en el Coliseum

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.SANTI OTERO

Vibrante victoria en el Coliseum

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.SANTI OTERO

Vibrante victoria en el Coliseum

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.SANTI OTERO

Vibrante victoria en el Coliseum

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.SANTI OTERO

Vibrante victoria en el Coliseum

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.SANTI OTERO

Vibrante victoria en el Coliseum

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.SANTI OTERO

Vibrante victoria en el Coliseum

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.SANTI OTERO

Vibrante victoria en el Coliseum

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.SANTI OTERO

Vibrante victoria en el Coliseum

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.SANTI OTERO

Vibrante victoria en el Coliseum

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.SANTI OTERO

Vibrante victoria en el Coliseum

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.SANTI OTERO

Vibrante victoria en el Coliseum

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.SANTI OTERO

Vibrante victoria en el Coliseum

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.SANTI OTERO

Vibrante victoria en el Coliseum

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.SANTI OTERO

Vibrante victoria en el Coliseum

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.SANTI OTERO

Vibrante victoria en el Coliseum

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.SANTI OTERO

Vibrante victoria en el Coliseum

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.SANTI OTERO

Vibrante victoria en el Coliseum

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.SANTI OTERO

Vibrante victoria en el Coliseum

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.SANTI OTERO

Vibrante victoria en el Coliseum

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.SANTI OTERO

Vibrante victoria en el Coliseum

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.

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Vibrante victoria en el Coliseum

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.

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Vibrante victoria en el Coliseum

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.SANTI OTERO

Vibrante victoria en el Coliseum

Imagen del partido entre San Pablo Burgos y Lleida.

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Vibrante victoria en el Coliseum

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