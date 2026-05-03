La vibrante victoria (en imágenes) del Recoletas Salud San Pablo Burgos

Imagen de aficionados durante el partido.SANTI OTERO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Salud San Pablo Burgos sigue en su pelea por mantener la categoría en la Liga Endesa. Y lo hizo con una vibrante victoria ante el Lleida en un partido en el que estuvo gran parte por detrás en el marcador. Un arreón final le permitió dar la vuelta al marcador y seguir soñando.