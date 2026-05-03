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El Burgos Burpellet BH cerró su octava participación en el Tour de Turquía con hasta tres hombres dentro del top-30 de la clasificación general. José Luis Faura finalizó 13º gracias a sus buenas actuaciones en las llegadas en alto de Kiran y Feslikan, mientras que Mario Aparicio fue 22º y Merhawi Kudus, 29º. El otro gran protagonista de los morados fue el mexicano César Macías. El joven sprinter logró acabar entre los diez primeros de la etapa en tres ocasiones, incluido un tercer puesto en la llegada a Marmaris. A nivel grupal, el equipo burgalés terminó sexto en la clasificación por equipos.

El Tour de Turquía se decidió en los dos grandes finales en alto a Kiran y Feslinkan. En el primero de ellos, el pasado martes, José Luis Faura acabó 14º y se asentó dentro del top-15 de la carrera. Sin embargo, la fortuna no estuvo de su lado en la etapa reina del viernes. En el largo ascenso de más de 20 kilómetros a Feslikan, el murciano sufrió una pequeña avería a seis kilómetros de la cima. Una vez solventada, trató de regresar al grupo de favoritos con ayuda de su compañero Adrián Fajardo, pero tuvo que conformarse con la 17ª plaza. El último día en Ankara, pudo ganar una posición en la general, acabando finalmente 13º, mejorando su actuación de 2025, en la que fue 26º.

Mario Aparicio volvió a dejar su sello en la carrera turca con ataques como el protagonizado el miércoles camino de Fehtiye, en el último repecho del recorrido. En la etapa más dura, aguantó con los más fuertes hasta los últimos cuatro kilómetros y pudo cerrar su participación en el puesto 22º de la general. Merhawi Kudus, que ejerció una importante labor de lanzador en los sprints finalizaría 29º, mientras que Adrián Fajardo dio un paso adelante en la alta montaña, ejerciendo de gregario y entrando en la fuga el pasado jueves.

En las volatas, César Macías supo desenvolverse a la perfección y logró tres top-10 de etapa. Su mejor actuación tuvo lugar el lunes en Marmaris, cuando acabó tercero en una llegada muy ajustada entre los principales velocistas. En Fehtiye supo buscar una buena posición, aunque la recta final se le hizo algo larga y acabó noveno. El jueves demostró su capacidad para superar la montaña, aguantando en cabeza tras el segundo puerto del día. Gracias a ello, pudo disputar el sprint en Kemer, donde acabó séptimo y se metió de lleno en la pelea por el maillot verde.

El sábado concluyó 14º en una nueva volata en Antalya, condicionada por la lluvia que cayó en los kilómetros finales. Finalmente, el domingo peleó el final en Ankara, pero las rampas del úlitmo repecho de más del 12% fueron demasiado duras para el mexicano. En todas las llegadas tuvo la ayuda de Vojtech Kmínek, que hizo una gran labor como lanzador, además de trabajar al frente del pelotón para echar abajo las fugas. También se mostró al ataque el último día en Ankara, buscando la escapada en dos ocasiones.

La temporada continúa de forma ininterrumpida para el Burgos Burpellet BH, que volverá a correr en tres países diferentes esta próxima semana. Los morados regresarán a partir del miércoles al Tour de Grecia, disputarán dos clásicas más en Francia el fin de semana -el Gran Premio de Morbihan y el Tro-Bro Léon- y debutarán el domingo en el Tour de Azerbaiyán. Tres nuevos objetivos en los que buscar la victoria y que cerrarán este extenso bloque de carreras de primavera.