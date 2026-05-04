El Mirandés cae ante el Almería pero la esperanza sigue intacta

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El Mirandés no ha dicho su última palabra en esta Segunda División. Los jabatos caen ante la Unión Deportiva Almería (4-2) en un partido loco en la primera parte que se decidió por detalles en el segundo tiempo. La fortuna dio la espalda al Mirandés con dos goles en propia meta y un polémico penalti en el tiempo añadido y dejó sin premio a un conjunto que mereció más ante un rival que es candidato al ascenso.

El Club Deportivo Mirandés cerraba la jornada 38 de LaLiga Hypermotion en tierras andaluzas con un reto mayúsculo que le supondría un premio de altura: igualar al Cádiz, equipo que marca la salvación con 39 puntos. Sin embargo, la visita a Almería no iba a ser una asignatura sencilla y eso lo iba a demostrar el ritmo del partido desde el arranque.

Ni un solo minuto se había llegado a disputar en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo cuando el marcador se modificó por primera vez. Los jabatos perdían la posesión en el centro del campo y un simple despeje se convirtió en la mejor asistencia posible. Leo Baptistao controló el balón, se introdujo en el área, recortó a su defensor y disparó a la escuadra derecha de Juanpa. Se abría el marcador a los cuarenta y cinco segundos de partido.

Veinte minutos de locura

No obstante, la respuesta visitante llegaría tan solo un minuto después. Una jugada aislada que parecía que no iba a concluir en nada terminó con un centro de Fernando Medrano que se envenenó y terminó colándose por la escuadra local. Un auténtico golazo que significaba el primer gol como profesional para el lateral.

Durante un par de minutos el partido se calmó ante el frenético arranque que se vivió. Embarba avisó con un disparo lejano, pero al cuarto de hora de juego todo volvió a revolucionarse gracias a la estratégia.

El Almería sacó en corto un córner, Arribas encontró a Marcos Luna dentro del área y éste puso un centro raso que el capitán jabato Juan Hernández desafortunadamente introdujo en su propia portería. Otra vez por detrás en el marcador. Y otra vez la respuesta volvía a llegar con rapidez gracias a un centro que El Jebari, después de deshacerse de su marca, logró conectar en el segundo palo para meter al fondo de la red.

Volvió la calma al Mediterráneo

Tras veinte minutos de locura todo volvió a la normalidad. Alternancia de posesión y ocasiones de peligro. La más clara llegaba desde las botas de Unax con un disparo demasiado cruzado que salía rozando el palo. Más allá de eso, el primer tiempo terminaba con un empate a dos goles que no satisfacía a nadie, pero dejaba en la retina de los espectadores quizás uno de los mejores primeros tiempos de la temporada.

En el segundo tiempo la fortuna siguió dando la espalda al Club Deportivo Mirandés. Y eso que comenzó avisando con un primer disparo de Hugo Novoa que el guardameta no logró atajar y Unax en el rechace reclamó un posible penalti que el colegiado no vio. Los visitantes reclamaron, pero al parecer el contacto fue insuficiente.

Mala fortuna y polémica final

Cinco minutos después, Miguel ponía un gran centro raso de tres dedos entre el portero y la defensa y Medrano en el despeje se anotó en propia meta. De nuevo, la fortuna se ponía de espaldas de los jabatos y los locales se ponían por delante. No llegó la reacción como en el primer tiempo, más allá de algún tímido disparo lejano de Unax o alguna llegada aislada de El Jebari. No obstante, el Mirandés lo intentó y en los minutos finales se volcó en el campo rival y acabó pagándolo dejando espacios atrás.

De esta forma llegó un contraataque de los andaluces en el tiempo de descuento que dejó a Morcillo solo frente a Juanpa y el guardameta se adelantó al delantero después de un mal control de éste. Sin embargo, después de tocar balón con las manos, toca ligeramente al jugador local y el colegiado señaló la pena máxima. Lo tuvo muy claro y ni siquiera revisó el VAR. Una jugada polémica que marcó el partido y terminó con Morcillo haciendo el cuarto y definitivo tanto almeriense que significaba una injusta derrota visitante tras la buena imagen mostrada durante los noventa minutos de tiempo reglamentario.

UD ALMERÍA - CD MIRANDÉS, 4-2

UD Almería: Andrés Fdez; M. Luna, Rodrigo Ely, Bonini, A. Muñoz; Leo Baptistao (Puigmal, 63’), Lopy, Stefan, Embarba (Morcillo, 74’); Sergio Arribas (Horta, 85´) y Miguel (Thalys, 85´).

CD Mirandés: Juanpa; Novoa (Tamarit, 76’), Juan Gutiérrez (Malsa, 92’), Cabello, Medrano; Thiago, Houary (J. Martínez, 82’), Bauza; Javi Hdez (Malsa, 92´), Unax y El Jebari (Pablo Pérez, 76’).

GOLES: 1-0 (1’): Leo Baptistao. 1-1 (3’): Medrano. 2-1 (15’): Juan Gutiérrez (pp). 2-2 (18’): El Jebari 3-2 (‘): Medrano. 4-2 (91’): Morcillo.

ÁRBITRO: Etayo Herrera, Gorka (Colegio vasco). Tarjeta amarilla a Leo Baptistao; Juan Gutiérrez y El Jebari.

CAMPO: Partido correspondiente a la trigésimo octava jornada de LaLiga Hypermotion disputado en UD Almería Stadium