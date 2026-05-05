Modúbar abre el XII Circuito Provincial de Travesías Nocturnas de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El XII Circuito Provincial de Travesías Nocturnas se abre este sábado 9 de mayo en Modubar de la Emparedada, a partir de las 22.30 horas, y se cerrará el próximo 22 de agosto en Villadiego. Una de las más conocidas es la que se disputa en Modúbar, cuya primera edición se disputó en el año 2012, bajo el nombre de Travesía Nocturna Burgos-Moduvar de la Emparedada y organizada por el Club de Montaña Modubeos, el Ayuntamiento de Modúbar de la Emparedada y la Diputación de Burgos.

Una primera edición que "fue un éxito", según recordó Javier Arroyo, diputado provincial responsable de Formación, Empleo y Desarrollo Local. Un evento sencillo en su origen que ha ido creciendo con el paso de los años y se ha convertido en "multitudinario" y que "se integró en el circuito provincial de travesías nocturnas del IDJ, de la Diputación de Burgos".

En la actualidad, la competición acoge a cerca de 3.000 participantes por edición, lo que da una medida de su dimensión, una carrera que destaca por su recorrido, ya que "transcurre por naturaleza y paisaje de la antigua vía férrea" de la línea Santander-Mediterráneo, lo que la convertido en "una de las pruebas nocturnas más conocidas y más maravillosas de Castilla y León".

El alcalde de Modúbar de la Emparedada, Guillermo Casado, destacó la implicación de la localidad en la organización de la carrera y abogó por que "hay que seguir con ello año tras año, sin perder el espíritu nunca".

Óscar Arribas, presidente del Club de montaña Modubeos, recordó que finalmente la salida será desde el paseo de la Sierra de Atapuerca, ya que había dudas sobre si se podía salir desde este punto o había que trasladar la salida al Parque Europa. Destacó que tres modalidades, "carrera a pie, senderismo y marcha nórdica".

Así mismo, indicó que la entrega de dorsales "se hará en el monasterio de San Agustín el viernes 8, desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche, el sábado por la mañana de once a tres de la tarde y el sábado por la tarde de siete a diez". Es importante, remarcó, que "todos los participantes presenten el DNI, bien físicamente o si van a recoger el de otra persona, tienen que llevar una fotocopia, o sea, una foto o una foto del móvil nos valdría para poder recoger el dorsal".

Como es habitual, antes del comienzo de la carrera, a partir de las ocho de la tarde, el paseo de la Sierra de Atapuerca acogerá distintas actividades con ambientación musical y un photocall. Los dorsales negros saldrán a las 22.30 horas, dos minutos después los dorsales rojos y dos minutos más tarde, el resto, marcha nórdica y senderistas.

La llegada será en el exterior del polideportivo de Modúbar de la Emparedada. Dentro, habrá avituallamiento y entrega de premios. Arribas recordó que "los participantes tienen autobuses que están continuamente yendo desde el polideportivo a Burgos para retornar a todos los participantes". La organización colabora con la Hermandad de Donantes de Sangre y, por segundo año consecutivo, con Apace. Para la carrera de este año hay 2.811 inscritos, con un porcentaje de mujeres y hombres muy similar, 49% y 51%, respectivamente.