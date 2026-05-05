Burgos será el punto de partida del X Street Basket Tour

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El circuito 3x3 Street Basket Tour arranca su edición más especial en 2026 con la primera parada en Burgos. El Open de Burgos se celebrará el próximo 16 de mayo en el Parque Virgen del Manzano, inaugurando así la décima edición del circuito organizado por la Federación de Baloncesto de Castilla y León.

El acto de presentación contó con la presencia de la presidenta del Servicio Municipalizado de Deportes del Ayuntamiento de Burgos, Carolina Álvarez; el presidente de la FBCyL, Óscar Castañeda; el presidente de la Fundación Caja Rural de Burgos, Tomás Fisac; y la responsable de zona de Alimerka, Andrea Ioana Lacan.

Durante la presentación, Carolina Álvarez destacó la relevancia de este tipo de iniciativas para la ciudad: “Es muy importante que Burgos acoja eventos de esta naturaleza, dentro del programa de actividades deportivas en la calle que se está desarrollando desde el Ayuntamiento”.

Por su parte, Andrea Ioana Lacan y Tomás Fisac, subrayaron que “estamos encantados de apoyar actividades que promuevan la práctica deportiva, especialmente entre los más pequeños”.

Óscar Castañeda puso en valor la importancia de esta parada dentro del circuito. “Burgos no podía faltar en una cita tan importante para el 3x3 de Castilla y León como es esta décima edición del 3x3 Street Basket Tour”, indicó.

El Open de Burgos será el punto de partida de un circuito que celebra su décimo aniversario, consolidado como una de las principales iniciativas de promoción del baloncesto 3x3 en la comunidad.

El evento tendrá lugar en el Parque Virgen del Manzano, donde jugadores y aficionados podrán disfrutar de una jornada de baloncesto urbano en un entorno abierto y dinámico.

La competición contará con categorías masculinas y femeninas Alevín, Infantil, Cadete, Junior y Absoluta, permitiendo la participación de jugadores y jugadoras de todas las edades.

Las inscripciones continúan abiertas y todavía quedan plazas disponibles en algunas categorías. Los equipos interesados podrán apuntarse hasta el 13 de mayo a las 23:59 horas en el siguiente enlace.