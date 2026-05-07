Ya es oficial: Ayoze dice adiós al Tizona

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Ayoze Alonso jugará este viernes su último partido como jugador del Grupo Ureta Tizona Burgos. El base canario, de 35 años, cerrará en El Plantío una trayectoria de siete temporadas en el club burgalés, repartidas en dos etapas en las que ha vivido desde dentro algunos de los momentos más importantes de la historia reciente de la entidad azulona.

El capitán explicó en su despedida en las redes del club que si sigue "jugando a baloncesto" lo hará "en un sitio que me permita compaginarlo" con el "trabajo".

Aunque reconoce que el que jugará contra Cartagena este viernes será su último partido vistiendo la camiseta del club azulón, su paso por el baloncesto burgalés no ha terminado aún y, para despedirse "como se merece", anima a que acudan al polideportivo El Plantío "todas las personas que han compartido esta etapa conmigo". "Me haría mucha ilusión", admite.

Ayoze dice adiós al Tizona dando las "gracias a todos los que han formado parte de esta etapa", en la que ha sido un valor fundamental para el equipo dentro del vestuario y sobre la cancha y en la que se ha ganado el corazón de los aficionados azulones

El Plantío despide a Ayoze Alonso después de tres ascensos con el Tizona

El Tizona ha anunciado este jueves la salida del jugador al final de la temporada, que pone fin a una relación deportiva que comenzó en 2018, cuando Ayoze llegó a Burgos con el equipo en Liga Eba, actual Tercera Feb. Su primera etapa coincidió con un periodo de crecimiento acelerado para el club, que encadenó dos ascensos consecutivos hasta regresar a la Leb Oro, hoy Primera Feb.

Tras una temporada en Huesca, el base regresó a Burgos en 2022, con el Tizona compitiendo en Leb Plata, actual Segunda Feb. Su vuelta volvió a estar asociada a un salto de categoría, ya que el conjunto burgalés logró el ascenso a la segunda división del baloncesto nacional y abrió una nueva etapa competitiva en la que Ayoze mantuvo un papel de referencia dentro del vestuario.

En sus tres últimas temporadas con el Tizona, el jugador canario formó parte del equipo que alcanzó la Final Four de ascenso a la Liga Acb, consolidando al conjunto burgalés entre los aspirantes a dar el salto a la máxima categoría. Su despedida llega, por tanto, después de haber participado en tres ascensos y en una fase de crecimiento sostenido para el club.

La entidad burgalesa ha agradecido la implicación y la profesionalidad de Ayoze Alonso desde su llegada, tanto dentro como fuera de la pista, y ha subrayado el vínculo que el jugador mantiene con El Plantío tras siete campañas defendiendo la camiseta azulona. El encuentro de este viernes servirá como despedida para un base que ha formado parte de la reconstrucción deportiva del Tizona y de su regreso a la élite del baloncesto nacional.