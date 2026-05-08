El Recoletas Burgos Caja Rural empieza la lucha por la Liga en casa ante Ordizia

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El Recoletas Burgos Caja Rural empieza este domingo la fase final de la Liga en San Amaro, donde recibirá a Ampo Ordizia a las 12.30 horas en una eliminatoria a partido único. El equipo burgalés llega como segundo clasificado de la fase regular y jugará en casa ante el séptimo, con el título de Liga como único gran objetivo nacional que todavía no ha incorporado a su palmarés. El encuentro se disputará en el campo Bienvenido Nieto y será televisado por Movistar.

La temporada regular dejó al Recoletas en una posición de salida favorable, pero la derrota ante el Vrac en la última jornada, por un tanteo de 29-31 en el tiempo añadido, es sintomática de que los gualdinegros no pueden dar nada por supuesto a estas alturas del campeonato. El equipo de José Basso y Nicolás Herreros ya había ganado en Valladolid al Vrac Quesos Entrepinares en la segunda jornada, 24-26, con un drop de Santiago Mansilla al final del encuentro, otro resultado que sirve para medir la igualdad entre los dos primeros clasificados antes de la fase por el título.

Ordizia llega séptimo, pero con potencial

Aunque Ordizia, el rival de este domingo, aparece en la clasificación de la fase previa por debajo del Recoletas, sus últimos resultados indican que los gualdinegros deben estar prevenidos ante el equipo vasco, que ya ganó al Vrac en Altamira por 26-19 y que viene de cerrar la temporada regular con una victoria ajustada ante El Salvador, por 19-16, que le aseguró la permanencia y la entrada en la pelea por el título.

El precedente del choque directo entre ambos equipos favorece al conjunto burgalés, que venció esta temporada por 20-36, pero desde el club se tiene en cuenta que ese marcador pertenece a otro momento de la competición.

En esa misma línea, José Basso incide en que para superar esta eliminatoria a partido único serán determinante la "concentración" y el equipo estará obligado a reducir errores, consciente de que los nervios y la presión aparecerán en una eliminatoria de este tipo. “Es una final, los nervios y presión aparecerán y toca controlar y tener un poquito más de

concentración de lo que hemos tenido hasta la fecha", remarcó el entrenador, quien también destacó el nivel defensivo mostrado por el equipo burgalés y la experiencia del grupo, dos factores que pueden pesar ante un Ordizia que, según su propio análisis, ha cambiado desde el duelo de la fase regular y "cuenta con veteranos que son los que toman muchas decisiones, pero también con mucha gente joven que aporta mucha frescura, pero que también puede cometer errores debido a la falta de experiencia”.

Atentos a la melé y la touche

Para "controlar el partido", el Recoletas Burgos Caja Rural tratará de apoyarse en las fases estáticas, con especial atención a la melé y la touche. El equipo burgalés necesita impedir que Ordizia se encuentre "cómodo" en San Amaro, sostener la defensa durante los tramos de presión y aprovechar las opciones ofensivas que genere cerca de la zona de marca.

En la preparación del cruce, el cuerpo técnico solo tiene confirmada la baja de Facundo Sacovechi, lesionado en la rodilla en el último partido de liga frente al Vrac. El segunda línea argentino ha sido intervenido y se perderá lo que queda de temporada.

El club ha puesto las entradas a la venta con un precio general de 15 euros, mientras que los socios y los familiares de jugadores de la cantera pueden adquirirlas en preventa por 10 euros.