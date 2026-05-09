El Barça castiga los errores de un San Pablo Burgos irreconocible en uno de sus peores partidos

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No hubo sorpresa en Barcelona y Recoletas Salud San Pablo Burgos acabó cayendo ante el Barça. Lo que no se esperaba casi nadie es que los de Porfi Fisac cuajasen uno de sus peores partidos de la temporada ante un Barça flojo al que le bastó con aprovechar los errores de su rival para gozar de rentas que llegaron hasta los 26 puntos mediado el último cuarto. SOlo Heidegger, con 24 puntos, se salvó de la quema en un Burgos errático y sin agresividad.

Le tocaba a Recoletas Salud San Pablo Burgos lidiar con uno de los huesos de la categoría en Barcelona, un Barça ante el que los de Porfi Fisac tenían poco que perder y mucho que ganar. Partían como claros favoritos los locales, aunque el cuadro burgalés quería dar la campanada y trató desde el inicio de aguantar el ritmo de los azulgrana (6-5, minuto 2). Sin embargo, un tiro libre fallado por Neto permitía a los locales cazar el rebote y anotar un triplazo que abría la primera brecha en el luminoso (9-5).

Conseguía aguantar el tipo el equipo de Fisac aprovechando los errores de un Barça que no estaba demasiado enchufado. Sin embargo, tampoco Recoletas Salud San Pablo Burgos estaba todo lo acertado que debía, cometía errores tontos y daba facilidades a un rival que, con muy poco, se iba de 10 puntos a tres minutos para el final del primer cuarto (23-13).

Tenía que parar el partido Porfi Fisac para tratar de corregir esos errores de los suyos, dando entrada a Gudmundsson, Rubio y Shackelford, pero lo cierto es que los suyos seguían fallando en pases fáciles y lanzamientos y el Barça jugaba ahora muy fácil para irse de 16 puntos (29-13), una diferencia que solo Happ conseguía maquillar mínimamente (29-15).

Ya en el segundo cuarto, lo intentaba el técnico de los burgaleses con un cambio de defensa, pasando de la defensa al hombre por una zona, aunque lo cierto es que no conseguía Recoletas Salud San Pablo Burgos recortar diferencias ante un Barça que aprovechaba su superioridad en el rebote y su enorme profundidad de banquillo para mantener la intensidad en todo momento y no dar tregua al rival (38-24, minuto 13).

Seguían los errores en las filas burgalesas y el Barça seguía sacando petróleo de ellos para escaparse hasta los 17 puntos de renta cuando se alcanzaba el ecuador del segundo cuarto (43-26). Los de Fisac seguían sin encontrar su sitio, negados completamente en el rebote y perdiendo balones por doquier, los burgaleses no levantaban cabeza y el Barça metía la directa para irse de 20 puntos a 2´23 para el descanso (49-29). Una diferencia que se mantenía ya hasta el final de este segundo cuarto (55-35).

No cambiaba la dinámica del partido en el inicio del tercer cuarto, aunque los errores del Barça impedían a estos abrir aún más la brecha ante un Recoletas Salud San Pablo Burgos que tampoco conseguía enjugar sus fallos. Así las cosas, los primeros tres minutos dle tercer cuarto se saldaban con un paupérrimo parcial de 0-1 que desesperaba a propios y extraños.

Lo intentaba Porfi Fisac dando entrada a Happ para tratar al menos de que los suyos mejorasen en defensa y crecer desde atrás, pero lo cierto es que los burgaleses seguían completamente fuera del partido, completando uno de los peores encuentros de la temporada mientras el Barça, flojo y gris, mantenía su renta en torno a los 20 puntos sin ningún tipo de complicación (60-39, minuto 25). Pero cuando más muerto parecía San Pablo, sacaban los burgaleses la cabeza del agua y disputaban sus mejores minutos para recortar distancias y poner el 73-57 al final del cuarto.

Ya en los últimos diez minutos, volvía el Barça a pecar de falta de intensidad, cometiendo errores que, una vez más, San Pablo Burgos no conseguía aprovechar, aún así, Leo Meindl firmaba un triple para acercar a los suyos hasta los 15 puntos (75-60). Pero el técnico local cortaba pronto el intento de reacción de los burgaleses, que volvían a irse del partido por completo, cayendo de nuevo en el carrusel de errores para dar alas a su rival (86-62, minuto 35). Pero no bajaron los brazos los de Porfi Fisac, que en la recta final del encuentro conseguían al menos maquillar ese resultado para acabar perdiendo ´solo´ de 15 puntos (91-76).