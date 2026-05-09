El UBU San Pablo gana al Santander y jugará el playoff en busca del ascenso

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UBU San Pablo Burgos puso el mejor broche posible a la fase regular tras imponerse al Blendio Sinfín Santander en un encuentro intenso y muy competitivo disputado en el Polideportivo Municipal El Plantío. El conjunto burgalés confirmó así su gran temporada finalizando en la segunda posición de la División de Honor Plata Masculina con 43 puntos y ya prepara el playoff de ascenso a la Liga ASOBAL, donde además ejercerá como anfitrión de la Final a Cuatro.

El partido arrancó con mucha velocidad y fue el conjunto cántabro quien golpeó primero gracias a un tanto de Federico Saud en los primeros compases. Sin embargo, la reacción local fue inmediata y Adrián Sánchez devolvió rápidamente la igualdad al marcador con un lanzamiento efectivo desde el costado derecho. Durante los primeros minutos ambos equipos ofrecieron un intercambio constante de goles y alternativas. UBU San Pablo trató de imponer su ritmo con transiciones rápidas y una circulación dinámica, mientras el Blendio Sinfín respondía aprovechando los espacios y la inspiración ofensiva de sus hombres más activos.

Con el paso de los minutos, el conjunto burgalés comenzó a asentarse sobre la pista. La mejora defensiva permitió al equipo recuperar balones y lanzar rápidos contraataques que terminaron marcando diferencias. En ese momento emergió la figura de Miguel García Rojas, decisivo en ataque con varios goles consecutivos que permitieron a los locales abrir una renta importante. La intensidad defensiva del UBU San Pablo también resultó clave para controlar el encuentro. La exclusión temporal de Pedro Henrique Rodríguez obligó al equipo burgalés a reajustar su estructura durante varios minutos, circunstancia que aprovechó el Blendio Sinfín para recortar distancias y mantenerse con vida antes del descanso.

Pese a ello, el cuadro dirigido desde Burgos supo gestionar los momentos más delicados y mantuvo el control del marcador gracias a su mayor consistencia colectiva. El apoyo del público de El Plantío volvió a convertirse en un factor importante en los momentos de mayor exigencia.

Tras el paso por vestuarios, el UBU San Pablo salió decidido a cerrar el partido. Los burgaleses aumentaron nuevamente el ritmo y encontraron espacios con facilidad en ataque. Brian Estebanez Alonso asumió protagonismo en la dirección del juego y lideró las ofensivas locales con una actuación muy completa.

El central burgalés firmó un encuentro sobresaliente, no solo por sus goles, sino también por su capacidad para ordenar al equipo, recuperar balones y acelerar las transiciones ofensivas. Sus acciones permitieron al UBU San Pablo mantener siempre la iniciativa y controlar los tiempos del partido. Cada intento de reacción del Blendio Sinfín encontraba respuesta inmediata por parte del conjunto local. Marcos Aguilella Fabregat trató de sostener ofensivamente a los visitantes, pero la defensa burgalesa mostró firmeza y evitó que el partido se igualara en los minutos decisivos.

El tramo final sirvió para confirmar la superioridad del UBU San Pablo, que manejó con inteligencia la ventaja y acabó asegurando una victoria de gran valor anímico antes de afrontar la fase decisiva de la temporada.

Con este triunfo, el conjunto burgalés finaliza la liga regular en una excelente segunda posición con 43 puntos, confirmando su candidatura al ascenso. Además, Burgos será la sede de la Final a Cuatro por el ascenso a la máxima categoría del balonmano español, un premio al gran trabajo realizado durante toda la campaña y una oportunidad histórica para pelear ante su afición por el salto a la Liga ASOBAL.

DIVISIÓN DE HONOR PLATA . JORNADA 30

UBU SAN PABLO BURGOS 2031 - BLENDIO SINFÍN SANTANDER, 37-25 UBU San Pablo Burgos 2031: Joao Pedro (7), Pablo Gomez (1), Tomas Moreira, Jaime Fernández, Marcos García (7), Sergio Sarasola (1), Jaime Gonzalez (4), Fabrizio Casanova (2), Miguel Malo, Pedro Rodrigues (1), Gerard Forns, Dani Santamaria, Brian Estebanez (6), Adrian Sanchez (7), Asier Pedroarena (1).



Blendio Sinfín Santander: Victor Doval, Gustavo Alonso, Marcos Dominguez (6), Aaron Pardo, Marcos Aguilella (7), Adrian Urdiales, Pol Sanz, Marcos Casado (1), Pol Quiroga, Hugo Revuelta (1), Pablo Traspuesto (2), Federico Saud (3), Sergio Rubio (1), Juan Adrian (1), Matias Salvador, Samu Mantecon (3).



PARCIALES: 4-3 (5’); 5-3 (10’); 7-6 (15’); 10-6 (20’); 14-7 (25’); 19-12 (descanso); 20-15 (35’); 25-17 (40’); 28-18 (45’); 31-23 (50’); 34-25 (55’); 37-25 (final).



ÁRBITROS: Victor Rollan, Sergio Martinez.

EXCLUSIONES: a los locales Rodrigues y Casanova (DD); a los visitantes Traspuesto y Mantecón (2).



PABELLÓN: El Plantío.