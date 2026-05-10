El Mirandés se estrella con el Eibar y se complica la permanencia

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El Mirandés dio un paso atrás en su lucha por la permanencia en la Liga Hypermotion tras caer derrotado en casa ante el Éibar por 0-1, en un partido que se decidió con un gol tempranero del ariete Magunazelaia.

El conjunto jabato afrontaba el encuentro en Anduva con la necesidad imperiosa de sumar para mantenerse vivo en la pelea por la permanencia. El conjunto rojillo tenía la salvación a solo tres puntos y sabía que un triunfo ante un rival de entidad como el Éibar podía suponer un impulso anímico y clasificatorio de enorme valor. Enfrente estaba un equipo armero que llegaba a Miranda de Ebro con el objetivo de consolidarse en la lucha por las posiciones de play-off de ascenso y que demostró desde el inicio ser un bloque competitivo y muy bien trabajado.

El partido no pudo comenzar peor para los intereses del conjunto burgalés. El Éibar sorprendió de salida y golpeó en su primera aproximación con peligro sobre la portería local. Apenas se habían cumplido tres minutos de juego cuando Adu Ares encontró un magnífico espacio entre líneas y filtró una gran asistencia para Magunazelaia, que controló dentro del área y definió con un preciso disparo de pierna derecha ajustado al palo izquierdo, imposible para el guardameta jabato. El tempranero 0-1 silenció momentáneamente Anduva y obligó al Mirandés a cambiar por completo el guion previsto.

El tanto visitante cayó como un auténtico jarro de agua fría para los rojillos, que se vieron obligados a asumir riesgos desde muy pronto. A partir de ahí, el equipo local dio un paso al frente y comenzó a monopolizar la posesión del balón en busca del empate. Rafel Bauzà y Thiago asumieron la responsabilidad en la sala de máquinas, tratando de dar fluidez al juego y de abrir el campo hacia las bandas, donde El Jebari, por la izquierda, y Javi Hernández, por la derecha, buscaban generar superioridades y desequilibrio.Mientras tanto, el Éibar se sintió cómodo con el marcador a favor y se replegó con orden en campo propio. El conjunto guipuzcoano formó un bloque compacto y muy disciplinado defensivamente, cerrando espacios interiores y esperando el momento adecuado para lanzar rápidas transiciones al contragolpe aprovechando la velocidad de sus hombres de ataque.

Con el paso de los minutos, el Mirandés fue aumentando su dominio territorial y encerró durante varias fases al equipo armero cerca de su área. Los de Anduva comenzaron a mover el balón con más velocidad y a encontrar mejores conexiones entre líneas, aunque les seguía faltando precisión en los últimos metros ante la firmeza defensiva visitante.

La mejor ocasión local de la primera mitad llegó al filo del cuarto de hora. Rafel Bauzà recogió un balón en la frontal y se sacó un potente disparo desde fuera del área que obligó a Magunagoitia a intervenir con muchos apuros para evitar el tanto del empate. El guardameta visitante reaccionó con reflejos y consiguió despejar un balón que llevaba mucho peligro.

El susto no modificó el planteamiento del Éibar, que siguió mostrándose muy sólido atrás y concediendo muy pocos espacios. El Mirandés intentaba atacar constantemente por fuera, buscando centros laterales y combinaciones rápidas, pero el entramado defensivo del conjunto armero desactivaba la mayoría de las ofensivas rojillas.

Los burgaleses lograron hacerse dueños del centro del campo gracias al trabajo y la movilidad de Bauzà y Thiago, aunque les costaba traducir ese control en ocasiones claras. El Éibar, muy serio tácticamente, defendía con orden y apenas sufría más allá de acciones aisladas.Ya en la recta final del primer tiempo, el Mirandés volvió a rozar el empate. Una buena combinación ofensiva terminó con un disparo dentro del área de Javi Hernández que acabó tocando la red por la parte exterior, en una acción que hizo cantar gol por un instante a la afición local. Con el 0-1 se llegó al descanso en Anduva tras una primera mitad marcada por la efectividad del Éibar y el esfuerzo del Mirandés por reaccionar tras el tempranero golpe visitante. Los jabatos dominaron durante muchos minutos, pero el conjunto guipuzcoano supo defender su ventaja con inteligencia y oficio.

Tras la reanudación, la dinámica del partido no varió mucho, con un equipo rojillo tratando de buscarle las cosquillas a un equipo armero muy bien ordenado en todas sus líneas y que jugó con las líneas muy juntas, impidiendo generar espacios y no dejando generar demasiado peligro.

El único que lo intentó en ataque fue el centrocampista Bauzà, que buscó sorprender con un lanzamiento lejano que atrapó sin problemas el meta visitante a los 53 minutos. Sin embargo, la ocasión más clara de la segunda parte la tuvo el Éibar y que pudo dejar casi sentenciado el choque en una jugada en la que Corpas, que frecibió un balón en la frontal del área y su disparo con rosca que buscó la escuadra se encontró con la parada salvadora del meta local, Juanpa. El entrenador local, Antxon Munera, buscó soluciones para dar una mayor frescura al juego de su equipo con los cambios, pero sein éxito, Al final, los tres puntos cayeron del lado del equipo guipuzcoano.