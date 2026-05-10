El Recoletas Burgos sufre ante Ordizia, pero se mete en semifinales

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El Recoletas Burgos Caja Rural cumplió con el pronóstico, aunque sufrió más de lo esperado para ganar en casa a un rocoso Ampo Ordizia por 17-13 y clasificarse para las semifinales del play-off por el título. Su próximo rival será el Silicius Alcobendas, que no tuvo problemas para superar en cuartos de final al Huesitos La Vila por 31-5, al que se enfrentará en el campo de rugby Bienvenido Nieto. Los burgaleses sacaron partido de su oficio y de su mayor calidad para superar a un correoso equipo guipuzcoano, que no dejó jugar con comodidad al equipo local, que supo sacar partido de los puntapiés de castigo, donde, de nuevo, estuvo muy acertado Santiago Mansilla, quien anotó los cuatro, anotando 12 de los 17 puntos de su equipo, y como único lunar tuvo el fallo en la patada entre palos del intento de transformación tras el ensayo convertido por su compañero Facundo López en la segunda parte.

El partido estuvo marcado por el fuerte viento que sopló durante el choque y esto lo acusó el conjunto goietarra, al que le tocó jugar con el viento en contra en la primera mitad. El encuentro se convirtió en una auténtica batalla táctica, donde las defensas estuvieron muy acertadas y no dejaron que los ataques fructificasen en ensayo. La poderosa delantera gualdinegra intentó imponer su ley, pero se encontró con un bloque vasco muy rocoso y que se defendió muy bien. La primera aproximación con más peligro la generó el Aparejadores en una buena ruptura por el centro de Iñaki Mateu, quien creó una superioridad de dos para uno, enviando el oval a Snyman, quien se disponía a realizar un ensayo, pero el zaguero visitante, Abel Núñez, evitó en el último instante que los locales anotaran su primer ensayo de la mañana.

Los dos contendientes realizaron un gran trabajo defensivo, aunque los de José Basso no eran capaces de encontrar la vía rápida para anotar ensayos. Sin embargo, tiró de oficio y sacó partido de una infracción cometida por los de Suso Romero para que Santiago Mansilla lograra anotar su primer puntapié de castigo del partido para poner por delante a los suyos con el 3-0 a los 14 minutos. El partido estuvo muy abierto, pero nadie consiguió encontrar resquicio en las sólidas defensas de los dos equipos. Incluso los guipuzcoanos les pusieron en problemas en ataque. Sin embargo, el Recoletas Burgos, ante la dura defensa planteada por el Ordizia, aprovechó su segunda oportunidad para aumentar su ventaja y colocarse con 6-0 al filo de la media hora con un nuevo puntapié de castigo transformado por el apertura argentino, Santiago Mansilla. El bloque vasco recortó distancias a los 34 minutos con un puntapié de castigo convertido por Damián Huber, pero, como no, Mansilla sacó partido del tercer puntapié de castigo para dejar a su equipo con una ventaja de 9-3.

Tras la reanudación, el encuentro siguió en la misma dinámica que la primera parte. Las defensas estuvieron muy sólidas, aunque esta vez sí encontraron resquicios para abrir la cuenta de ensayos. Los primeros en lograrlo fueron los de Goirri, que pusieron el marcador en un puño (9-8) a los 52 minutos, gracias a un ensayo de Bartorelli, aunque Huber no pudo poner por delante a su equipo tras fallar la transformación. Esto obligó a los burgaleses a presionar a la dura resistencia de los vascos en defensa y encontrar un hueco para estrenar su casillero de ensayos por medio de Facundo López en el mismo minuto, colocando el 14-8, pero Mansilla, en su único fallo del día, no pudo ampliar la renta para los locales. El partido estaba abierto y cualquier cosa podía pasar. Santiago Mansilla pareció dejar encarrilado el partido con su cuarto puntapié de castigo anotado a los 68 minutos (17-8), pero el Ordizia le devolvió la emoción al partido con un ensayo convertido por Velarde (17-13). Sin embargo, los burgaleses supieron mantener su ventaja y clasificarse para las semifinales del play-off por título de liga.