Eric Fagúndez sube nuevamente al podio en Azerbaiyán

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La segunda etapa de la Baku-Khankendi Azerbaijan Cycling Race resultó mucho más decisiva de lo esperado en cuanto a la pelea por la clasificación general. Los abanicos rompieron pronto el pelotón y hasta cinco corredores del Burgos Burpellet BH se marcharon en la escapada que acabaría disputándose la victoria. Eric Fagúndez se mostró muy combativo tras el último ascenso del recorrido y logró acabar tercero al sprint en la llegada a Ismailli. El uruguayo es ahora cuarto en la general, una pelea que se reduce ahora a solo una veintena de ciclistas, entre quienes también aparecen Josh Burnett y Carlos García Pierna.

La primera hora de esta etapa de 193 kilómetros, pese a ser llana, resultó completamente decisiva. En el tramo inicial junto a la costa tras la salida en Bakú, se produjeron abanicos en el pelotón y un grupo de unos 35 ciclistas se marchó por delante sin solución de continuidad. Los ciclistas del Burgos Burpellet BH se mostraron muy atentos a esta situación de carrera y cinco de los seis representantes aguantaron en cabeza: Eric Fagúndez, Jambaljamts Sainbayar, Carlos García Pierna, Josh Burnett y Martín Rey. La diferencia entre ambos grupos comenzó a crecer y, a mitad de carrera, superaba ya los seis minutos.

Los ciclistas morados pelearon todos los puntos calientes del recorrido, especialmente Sainbayar, que bonificó dos segundos en el sprint de Sumgait y puntuó en los dos primeros altos de montaña. El buen entendimiento por delante confirmó que la victoria estaba en la fuga, mientras que por detrás, el sexto integrante del equipo, Alex Mayer, atacaba y rodaba intercalado entre ambos grupos. El punto decisivo de la jornada fue el ascenso a Quedim Basqal, donde comenzaron los ataques en las rampas de hasta el 10% de desnivel.

En este momento clave, un rival se marchó en solitario y los morados comenzaron a agitar el avispero. Eric Fagúndez hizo un primer movimiento antes de coronar y Josh Burnett le tomó el relevo en la bajada. El uruguayo volvió a intentarlo en varias ocasiones en el terreno favorable camino de Ismailli y esto rompió la escapada, que se redujo a una veintena de corredores. Dos contrincantes lograron llegar a meta con una mínima ventaja y Eric Fagúndez fue el más veloz en el sprint del grupo perseguidor, logrando la tercera posición.

Burnett y García Pierna llegaron también con los más fuertes de la carrera, mientras que Sainbayar y Rey se descolgaron tras el último ascenso. El segundo pelotón llegó con más de un cuarto de hora de retraso, lo que reduce enormemente la nómina de aspirantes al triunfo final en Jankendi. Fagúndez es ahora cuarto en la general a solo 15 segundos del líder, Burnett se sitúa décimo y García Pierna es el 19º.

La tercera etapa de la Baku-Khankendi Azerbaijan Cycling Race conectará este martes Gabala y Mingachevir con un recorrido de 162 kilómetros. Se espera una jornada más tranquila, siempre que no aparezca nuevamente el viento. La subida puntuable a Sheki (6 km al 4%) y los repechos de Oguz (1 km al 6%) y Bucaq (4 km al 5%) a mitad del trazado serán las únicas dificultades montañosas. La segunda mitad de la carrera es principalmente llana, buscando un posible final al sprint en Mingachevir.