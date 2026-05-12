El Infantil del CD Tardajos gana la Primera Provincial y aspira a encadenar dos ascensos seguidos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Infantil del CD Tardajos volverá a disputar una fase de ascenso después de proclamarse campeón de la Liga de Primera Provincial, un título que confirma la evolución de un grupo que ya la pasada temporada había dado un salto importante dentro del fútbol base burgalés al ascender desde Segunda Provincial.

Hace un año, los infantiles del Tardajos competían en Segunda Provincial y, tras una temporada brillante, ganaron la liga y consiguieron el ascenso a Primera. En su primer curso en la categoría se han vuelto a proclamar campeones y jugarán una nueva fase de ascenso con el objetivo de encadenar dos saltos de categoría consecutivos, esta vez hacia Segunda División Regional.

El conjunto verdiblanco, dirigido por Manuel Cenador y David González, con Jorge Ortega como delegado, ha confirmado durante el campeonato que el cambio de categoría no suponía un techo para la plantilla. El equipo ha sostenido su rendimiento en una liga más exigente y ha terminado el curso en primera posición, un resultado que le permite volver a competir por un ascenso apenas un año después de haber logrado el anterior.

Ese crecimiento tiene un valor añadido en un club que trabaja desde una localidad pequeña y que ha encontrado en su equipo Infantil una referencia para la cantera. El equipo ha sido capaz de responder a la exigencia de una categoría nueva después del ascenso y labrarse el camino al título durante toda la temporada.

La fase de ascenso comienza en Tardajos

El siguiente paso será el sector de ascenso a Segunda División Regional, donde el CD Tardajos se medirá a campeones provinciales de otras zonas de Castilla y León. La fase comenzará el sábado 16 de mayo, a las 18.00 horas, en el Municipal San Isidro, donde el conjunto burgalés jugará como local ante el Helmántico CDF, campeón provincial de Salamanca. Abrir el sector en casa permitirá al equipo iniciar esta nueva ronda con el respaldo de su afición y en un campo que ha acompañado buena parte de su recorrido.

Después del estreno frente al Helmántico CDF, el calendario llevará al CD Tardajos a jugar fuera de casa ante el Racing Club Benavente, campeón provincial de Zamora, el 24 de mayo. El equipo descansará el 31 de mayo y retomará la competición el 7 de junio con la visita al Helmántico CDF. Su último partido será el 14 de junio en el Municipal San Isidro, de nuevo como local, frente al Racing Club Benavente, antes de cerrar el calendario con otra jornada de descanso el 21 de junio.

El club ha agradecido el apoyo de Mármoles Franco, patrocinador oficial del CD Tardajos, y de las empresas colaboradoras que sostienen el proyecto deportivo. Ese respaldo forma parte del entorno que ha acompañado al equipo en una temporada en la que el Infantil ha vuelto a situar al fútbol base de la localidad en una fase de ascenso.

Fútbol de pueblo y rebelde

El Tardajos ha resumido buena parte de esa identidad en tres lemas que han acompañado al equipo durante la temporada. Hablar de adn rebelde, de fútbol de pueblo y de nada que perder conecta con la manera en la que el grupo afronta este nuevo reto, desde una localidad pequeña y ante rivales de mayor recorrido provincial, pero con la confianza que dan dos temporadas consecutivas peleando por objetivos importantes.

Con la Liga de Primera Provincial ya conquistada, el Infantil del CD Tardajos afronta el sector de ascenso con la posibilidad de prolongar un ciclo poco habitual. El equipo viene de subir desde Segunda Provincial, ha ganado la liga en su primer año en Primera y ahora competirá por una plaza en Segunda División Regional, el siguiente escalón para una generación que ha convertido su crecimiento en resultados.

Calendario del sector de ascenso del CD Tardajos

El CD Tardajos iniciará el sector de ascenso el sábado 16 de mayo, a las 18.00 horas, en el Municipal San Isidro, donde jugará como local ante el Helmántico CDF, campeón provincial de Salamanca. La segunda jornada llevará al conjunto verdiblanco fuera de casa el 24 de mayo para medirse al Racing Club Benavente, campeón provincial de Zamora.

Tras la jornada de descanso del 31 de mayo, el equipo jugará a domicilio frente al Helmántico CDF el 7 de junio. La última cita será el 14 de junio en el Municipal San Isidro, de nuevo como local, ante el Racing Club Benavente. El calendario se cerrará el 21 de junio con una nueva jornada de descanso para el conjunto burgalés.

Calendario del sector de ascenso:

16/05/26 – Helmantico CDF

Municipal San Isidro de Tardajos – 18:00 horas



24/05/26 – Racing Club Benavente

Campeón provincial de Zamora



31/05/26 – Jornada de descanso



07/06/26 – Helmantico CDF



14/06/26 – Racing Club Benavente



21/06/26 – Jornada de descanso