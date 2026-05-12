La elite del ciclismo femenino hará de nuevo parada en Burgos

Tomás Fisac, Sonia Martínez, Borja Suárez, Ángel Carretón, responsable del IDJ de la Diputación, y Ramón Sobremonte, director general de Cajaviva Caja Rural.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El mejor ciclismo femenino del momento hará de nuevo parada en Burgos durante la XI edición de la Vuelta a Burgos, que arrancará el jueves 21 de mayo y se cerrará el 24 de mayo tras cuatro etapas que culminarán con una de las subidas más emblemáticas del ciclismo actual, las Lagunas de Neila. Será una edición con un recorrido «equilibrado y exigente», según explicó la directora de la carrera, Sonia Martínez, durante la presentación de la ronda burgalesa femenina en la sede de Cajaviva Fundación Caja Rural.

La carrera comenzará con la etapa Burgos Eclipsa, en clara referencia al fenómeno del próximo 12 de agosto, con salida desde la Catedral de Burgos y con llegada a Gamonal. Una etapa de media montaña que buscará hacer ya una selección entre las favoritas.

La segunda etapa ‘Patrimonio enológico’ partirá desde Castrojeriz con destino a la Bodega Viña Pedrosa, «una de esas bodegas señoras en la provincia de Burgos que han construido la denominación de origen Rivera del Duero», tal y como indicó el presidente de la Diputación, Borja Suárez. La tercera etapa ‘Territorio Obarenes’ saldrá desde Busto de Bureba y llegará a Medina de Pomar.

Y la carrera se cerrará con la etapa reina, ‘Caminos en flor’, que saldrá desde Gumiel del Mercado para llegar a las Lagunas de Neila. La directora de la Vuelta remarcó que se trata de «una etapa icónica, una de las más reconocidas en el calendario internacional y que será determinante también para la clasificación general». Aunque aún se tienen que cerrar los equipos, la edición de este contará, entre otras, con la actual ganadora de la Vuelta a España, Paula Blasi.

Participarán 20 equipos, de los que 13 son UCI World Team, tres son Pro Team y cuatro son continentales. Un dato que demuestra la categoría de una prueba con la que desde la organización se quiere conseguir que también la ronda masculina llegue a ser UCI World Tour. «Si para algo estamos luchando es para conseguir que ambas rondas sean del máximo nivel, de la máxima categoría de la competición», destacó Suárez, quien destacó que «estamos hablando de políticas de igualdad de verdad, no de boquilla». Por ello, resaló el esfuerzo económico en esta edición, que ascenderá hasta los 550.000 euros, 100.000 más que en la pasada edición. Un esfuerzo que se seguirá haciendo «hasta que consigamos que la vuelta ciclista masculina ser World Tour».

El presidente de la Diputación también expresó su deseo de que la Vuelta a Burgos femenina sirva también para reconocer el trabajo de Javier Guillén, director general de la Vuelta a España, porque «creo que lo que pasó en la última edición es algo que no tiene que volver a pasar, que la Vuelta Ciclista a España se convierta en un producto para reivindicar cualquier cosa».

Por su parte, el presidente de la Fundación Caja Rural, Tomás Fisac, destacó que esta carrera «vuelve a situar a nuestra provincia como un referente internacional del ciclismo femenino, proyectando al mundo la imagen de una tierra comprometida con el deporte, la igualdad y el talento». Respaldar esta Vuelta es «apostar por el deporte femenino, por la igualdad de oportunidades».