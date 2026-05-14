El Recoletas Salud San Pablo Burgos logra una victoria que puede valer la permanencia

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Recoletas Salud San Pablo Burgos consiguió una victoria que puede valer la permanencia tras imponerse a Unicaja Málaga por 97-90. Los de Porfirio Fisac, aunque cometieron errores propios del nerviosismo y la tensión, cuajaron una buena actuación ante un rival que se jugaba también mucho en su lucha por el play off pero que no pudo contrarrestar el gran partido de Raúl Neto y Gonzalo Corbalán ni el empuje de un Coliseum que fue una auténtica olla a presión y empujó a los suyos hasta el triunfo.

Tenía que ganar Recoletas Salud San Pablo Burgos a un Unicaja Málaga que llegaba a Burgos en busca de un triunfo que le mantuviese en la lucha por el play off. Se antojaba que iba a ser un choque intenso y complicado, auqneu lo cierto es que, de inicio, los de Porfirio Fisac barrieron de la pista a su rival, con una salida en tromba y una presión defensiva espectacular que les permitió colocar un parcial de 11-0 en apenas dos minutos de juego. Raúl Neto estaba siendo una pesadilla para los malagueños y el técnico visitante tenía que pedir su primer tiempo muerto.

Anotaban los visitantes a la vuelta, y aunque Raulzinho seguía machacando el aro contrario, lo cierto es que ahora Unicaja también conseguía anotar y el partido se volvía de ida y vuelta (17-6, minuto 5). Los andaluces rayaban la legalidad ocn una férrea defensa que les permitía salir a la contra, pero los burgaleses no levantaban el pie del acelerador y un triple de Corbalánles colocaba con 12 puntos de renta a 3 minutos para el final del cuarto (20-8). Sin embargo, Unicaja no había dicho la última palabra y conseguía meterse de lleno en el partido gracias a dos triples consecutivos (22-16). Una distancia que aún recortaban un poco más los visitantes para dejar el marcador en 27-22 al final del primer cuarto.

No acusaba el golpe Recoletas Salud San Pablo Burgos, que salía de nuevo muy enchufado en el inicio del segundo cuarto, con un triple de Almazán y una canasta de Happ que les lanzaba de nuevo hasta los 10 puntos de renta (32-22). Pero parecía que el partido se jugaba ahora a pequeñas rachas y al parcial de 5-0 de los burgaleses respondía Unicaja con más presión defensiva y otro parcial de 0-5 para mantenerse en el partido. La igualdad era máxima. Los andaluces defendían con todo y Audige se convertía en el líder de los suyos para llevar a los malagueños hasta el 36-36 (minuto 14), con 14 puntos y dos asistencias. Una vez más, sin embargo, los de Porfi Fisac mostraban su mejor cara sacaban las garras y presionaban la salida de balón de su rival, robando balones y saliendo a la contra para volver a abrir una pequeña brecha de cinco puntos. Raúl Neto seguía siendo la estrella de los locales, cuajando su mejor encuentro de la temporada y aguantando a los suyos por delante pese a los arreones de Unicaja, que llegó a colocarse de nuevo a solo dos puntos (44-42, minuto 16). Lo peleaba todo Burgos, que seguía robando muchos balones y provocando ahora las personales de un rival que defendía al límite y que permitía a los burgaleses lanzar desde la linea de tiros libres donde ayer los de Fisac se mostraron mucho más acertados que en encuentros anteriores para volver a abrir la brecha y conseguir irse al descanso con un cojín de nueve puntos (55-46).

Pero Unicaja se jugaba mucho y no estaba dispuesto a bajar los brazos. Lo peleaban los locales en el inicio del tercer cuarto, mostrando de nuevo mucho acierto en el tiro exterior y aprovechando algunos fallos de concentración en las filas de recoletas San Pablo Burgos para ir poco a poco recortando distancias hasta conseguir igualar de nuevo el marcador cuando se alcanzaba el ecuador del cuarto (63-63).

Tenía que calmar nervios Recoletas Salud San Pablo Burgos y recuperar la concentración. Parecía que lo conseguía y volvía a abrir una pequeña brecha con el pabellón en pie y un 2+1 de Gonzalo Corbalán a 4 minutos del final del cuarto (70-65).

Ahora era Unicaja el que parecía ponerse nervioso y empezaba a cometer algunos errores que permitían a los burgaleses mantenerse por delante en el marcador pese que la tensión crecía por momentos y también los locales cometían errores de precipitación y se equivocaban en algunas acciones. Pero movía bien el banquillo Porfi Fisac, que conseguía que los suyos llegasen al cuarto decisivo todavía con 8 puntos de renta (79-71).

Comenzaba le cuarto con mucha tensión y un Burgos que seguía cometiendo errores de precipitación y nervios, permitiendo al rival acercarse de nuevo (81-76). Trataba de frenarlo Fisac metiendo en cancha a Neto, Díez, Heidegger, Happ y Meindl, pero no le funcionaba y acababa dando entrada a Corbalán, metiendo toda la carne en el asador. Respondía Gonzalo, con un triple que sacaba a los suyos del atolladero (84-76), pero los errores seguían castigando mucho a los burgaleses y Unicaja volvía a ponerse a cinco puntos mediado el cuarto (84-79). El Coliseum era una olla a presión, pero no conseguía San Pablo abrir la brecha y, aunque aguantaba por delante, la presión de los visitantes les mantenía en el partido. Pero a la hora de la verdad, aparecía Raúl Neto para dar un paso de gigante hacía la victoria anotando dos tiros libres que colocaban a los suyos con 88 puntos de ventaja a falta de 52 segundos para el final (95-87). No quedaba ahí la cosa y el brasileño acababa de sentenciar el partido con un robo de balón que permitía a Dani Díez poner el 97-87 para dejar sin opciones ya a Unicaja, que solo podía acercarse hasta el 97-90 final.

RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS - UNICAJA, 97-90

Recoletas Salud San Pablo Burgos: Samuels (2), Gudmundsson, Neto (20), Happ (13), Meindl (13). También jugaron: Rubio (2), Almazán (3), Corbalán (23), Díez (6), Heidegger (7), Fischer (8).

Unicaja: Audige (17), Webb (25), Kalinoski (5), Kravish (4), Perry (19). También jugaron: Balcerowski (5), Barreiro (7), Díaz, Rubit (1), Cobbs (7), Tillie.

PARCIALES

Primer Cuarto: 27 - 22

Segundo Cuarto: 28-24 (55-46)

Tercer Cuarto: 24-25 (79-71).

Cuarto Cuarto: 18-19

ÁRBITROS: Emilio Pérez Pizarro (Colegio castellano manchego), Sergio Manuel (Colegio vasco) y Rubén Sánchez Mohedas (Colegio vasco).

ELIMINADO: Balcerowski.

PABELLÓN: Coliseum Burgos. 8938 espectadores.