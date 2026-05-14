El Correo de Burgos

Las mejores imágenes de la victoria que puede dar la salvación al Recoletas Salud San Pablo Burgos

Corbalán y Neto lideran un triunfo de gran valor de los de Fisac ante Unicaja

Imagen de los jugadores junto al ténico del Recoletas Salud San Pablo Burgos.

Imagen de los jugadores junto al ténico del Recoletas Salud San Pablo Burgos.SANTI OTERO

Publicado por
El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

Creado:

Actualizado:

El Recoletas Salud San Pablo Burgos logró una victoria que bien puede valer una permanencia en la máxima categoría del baloncesto nacional. El conjunto de Fisac se impuso al Unicaja en un partido en el Corbalán y Neto lideraron al equipo burgalés. 

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.SANTI OTERO

Una victoria que puede valer la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.SANTI OTERO

Una victoria que puede valer la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.SANTI OTERO

Una victoria que puede valer la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.SANTI OTERO

Una victoria que puede valer la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.SANTI OTERO

Una victoria que puede valer la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.SANTI OTERO

Una victoria que puede valer la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.SANTI OTERO

Una victoria que puede valer la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.SANTI OTERO

Una victoria que puede valer la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.SANTI OTERO

Una victoria que puede valer la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.SANTI OTERO

Una victoria que puede valer la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.SANTI OTERO

Una victoria que puede valer la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.SANTI OTERO

Una victoria que puede valer la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.SANTI OTERO

Una victoria que puede valer la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.SANTI OTERO

Una victoria que puede valer la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.SANTI OTERO

Una victoria que puede valer la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.SANTI OTERO

Una victoria que puede valer la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.SANTI OTERO

Una victoria que puede valer la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.SANTI OTERO

Una victoria que puede valer la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.SANTI OTERO

Una victoria que puede valer la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.SANTI OTERO

Una victoria que puede valer la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.SANTI OTERO

Una victoria que puede valer la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.SANTI OTERO

Una victoria que puede valer la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.SANTI OTERO

Una victoria que puede valer la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.SANTI OTERO

Una victoria que puede valer la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.SANTI OTERO

Una victoria que puede valer la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.SANTI OTERO

Una victoria que puede valer la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.SANTI OTERO

Una victoria que puede valer la salvación

tracking