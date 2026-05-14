Las mejores imágenes de la victoria que puede dar la salvación al Recoletas Salud San Pablo Burgos

El Recoletas Salud San Pablo Burgos logró una victoria que bien puede valer una permanencia en la máxima categoría del baloncesto nacional. El conjunto de Fisac se impuso al Unicaja en un partido en el Corbalán y Neto lideraron al equipo burgalés.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Unicaja.SANTI OTERO Una victoria que puede valer la salvación

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