Muneta: "Tenemos que demostrar que nos estamos jugando todo"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Mirandés tiene ante sí otra final en su pelea por la permanencia este sábado, a las 14.00 horas, ante la Real Sociedad B. El técnico del conjunto rojillo, Anton Muneta, indicó que no se pueden cometer errores como el de Eibar, al inicio del partido en Anduva, que acabó siendo el gol de la victoria de los visitantes porque "con lo que nos estamos jugando no podemos salir al campo como hemos salido estas dos últimas semanas".

El entrenador del Mirandés incidió en que los jugadores tienen que "ser conscientes de que llegan ya los partidos que son finales. Tenemos mañana una final y hay que jugar una final como hay que

jugarla, sin cometer este tipo de errores en los que le das un gol al rival sin que se lo trabaje dándole muchas facilidades".

Muneta apeló a que los jugadores muestren sus virtudes en estos momentos complicados, a "sacar esa personalidad que tienen los jugadores, que demuestren los futbolistas que quieren ser, que demuestren que todo el trabajo que vienen haciendo todos estos meses ha sido por un objetivo que vamos a conseguir".

Recordó el trabajo que se lleva haciendo desde hace meses, cuando "hablábamos de llegar a estos últimos partidos vivos, que parecía imposible, y estamos ahí, no solo vivos, sino con muy buenas sensaciones, pese a últimamente no haber sumado tantos puntos como quisiéramos".

Sobre el rival, el técnico de los rojillos, indicó que aunque esté muy cerca de la salvación cuenta con jugadores que van "a jugar a poder exhibirse, a poder mostrarse, y eso les hace peligrosos. Es un equipo de gente joven con mucha calidad, cuando juegan totalmente liberados son buenos, pero ahí es donde se tiene que notar quién se está jugando el futuro, quién se está jugando su temporada".

Muneta indicó que los jugadores del Mirandés tiene que "hacer notar en el campo lo que nos estamos jugando". Incidió en que "tenemos que demostrar que nos estamos jugando absolutamente todo y minimizar ese atrevimiento, esa alegría que puedan tener ellos por la situación que tienen, que prácticamente están salvados, que se lo han ganado ellos".

Insistió en que "tenemos que salir al campo con la mente muy práctica, que tienen que pasar minutos en los que no tiene que ocurrir nada en contra, tenemos que ir a por el partido, pero cuidando muy bien esos desajustes que nos lastran ya un partido, porque durante los partidos hacemos las cosas muy bien".

Sobre la situación del equipo, el técnico habla "prácticamente todas las semanas" con la directiva. Y todos, junto con el director deportivo, "todos estamos en la misma dirección, todos estamos en el mismo barco y todos sabemos que vamos a sacar el objetivo adelante".

Sobre la Real B destacó que es "un equipo que juega bien a fútbol, que tiene buenos futbolistas, se expone más y a nosotros partidos entre equipos que se exponen nos están yendo bien".

Añadió que "nos están yendo bien jugar contra equipos que se exponen para poder apretarles, equipos que no se atacan para poder contragolpear".