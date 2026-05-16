Dos bronces y buenos resultados para la UBU en los Campeonatos de España Universitarios

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La Universidad de Burgos ha vuelto a destacar en los Campeonatos de España Universitarios (CEU) 2026, logrando dos medallas de bronce y varios resultados de gran nivel en distintas disciplinas deportivas. Los estudiantes de la UBU han representado a la institución con excelentes actuaciones en atletismo, judo, taekwondo, bádminton y vóley playa, consolidando el compromiso de la universidad con el deporte y la competición de alto nivel.

Los mayores éxitos llegaron en el Campeonato de España Universitario de Atletismo, celebrado los días 9 y 10 de mayo en Jaén. Leyre Campo de Quevedo se proclamó medallista de bronce en la prueba de 5.000 metros lisos, firmando una actuación muy sólida en una de las pruebas más exigentes del programa. También subió al tercer escalón del podio David Vicente Centeno, quien consiguió la medalla de bronce en los 200 metros lisos tras una brillante carrera. En la misma competición, otros estudiantes de la UBU obtuvieron resultados destacados. Marco Saiz Martín finalizó en una meritoria octava posición en los 400 metros lisos, Marcos Vaquerizo Román fue noveno en los 10 kilómetros marcha y Aurora Pineda Somavilla concluyó en el undécimo puesto en lanzamiento de martillo.

El judo también dejó grandes resultados para la universidad. En el CEU celebrado en Granada, Sara Iglesias de Lucas rozó el podio al alcanzar una excelente quinta posición en la categoría de +78 kilogramos. Asimismo, Ángela Higuero Cabañes y Javier Campos Rubio terminaron en novena posición en las categorías de -52 kg y -60 kg, respectivamente. En taekwondo, Tamara Regueira Pardo también firmó una notable actuación, finalizando en novena posición en un campeonato con un alto nivel competitivo.

La participación de la Universidad de Burgos en los Campeonatos de España Universitarios 2026 también se extendió a otras disciplinas como el bádminton y la esgrima, reafirmando la amplia representación de la UBU en el panorama deportivo universitario nacional. En el Campeonato de España Universitario de Bádminton, disputado en Granada, la Universidad de Burgos contó con la participación de Daniel García y Fernando Fombellida. Ambos completaron una destacada actuación en un torneo caracterizado por el alto ritmo de juego, la exigencia física y la gran calidad técnica de los participantes, sumando una valiosa experiencia competitiva a nivel nacional. Por su parte, en el Campeonato de España Universitario de Esgrima, celebrado en Almería, la UBU estuvo representada por Valentina Fernández, Guillermo Miguez, Adrián Morales y José Ángel de los Ríos. Los cuatro estudiantes compitieron con gran concentración y entrega en una de las citas más exigentes del calendario universitario, representando con orgullo el nombre de la Universidad de Burgos en el ámbito nacional.

La participación de la Universidad de Burgos se completó con el Campeonato de España Universitario de Vóley Playa, disputado los días 5 y 6 de mayo en Cádiz. La pareja formada por Álvaro Cuñado González e Iker García Varona defendió los colores de la UBU en un torneo especialmente exigente, finalizando en la decimonovena posición.

Estos resultados reflejan el excelente trabajo de los estudiantes-deportistas de la Universidad de Burgos, capaces de compaginar su formación académica con el deporte de competición al más alto nivel nacional. Dos medallas de bronce, varios puestos entre los mejores del país y una destacada presencia en múltiples disciplinas confirman, una vez más, el gran momento del deporte universitario burgalés.