El Mirandés deja escapar una victoria clave para su salvación

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El Mirandés dejó escapar dos puntos en el tiempo de descuento en su visita al estadio Anoeta ante la Real Sociedad B (2-2), que le deja provisionalmente a tres puntos de la permanencia con dos partidos por disputar. Los jabatos se adelantaron por dos veces en el marcador, pero el filial txuri urdin neutralizó sus desventajas con sendos goles en el descuento de la primera y segunda parte, respectivamente.

Antxon Muneta ya lo adelantó en la previa de una de las tres finales que le quedaba para conseguir el objetivo de la permanencia, que "llegamos vivos y ahora tenemos que demostrar que nos lo jugamos todo". Y con todo salió el técnico jabato, formando con su habitual esquema táctico de 4-3-3, sin guardarse nada ante un equipo donostiarra, que ya estaba virtualmente salvado tras el empate logrado el viernes por el Cádiz en el Nuevo Castalia ante el Castellón (1-1).

El XI inicial que sacó Muneta para este choque estuvo formado por Juanpa en la portería. Una línea defensiva compuesta por Hugo Novoa, una de las novedades en el equipo titular, en detrimento de Tamarit, que se sentó en el banquillo, quedando Juan Gutiérrez y Cabello como pareja de centrales.

El carril izquierdo lo siguió ocupando Medrano. Los encargados de la dirección de juego en el centro del campo fueron Thiago, Bauzà y Unax. Los tres estiletes ofensivos fueron Alí Houary, otro de los cambios introducidos en la alineación, supliendo al sancionado Javi Hernández en el extremo derecho, mientras que El Jebari le acompañó en el extremo izquierdo, y Carlos Fernández jugó como delantero centro.

Como cabía esperar, el equipo burgalés salió llevando la iniciativa en el juego y llevando el peso del partido, intentando sorprender de salida a un filial txuri-urdin que se vio obligado a replegarse, aunque supo abortar con seguridad en defensa los primeros escarceos ofensivos de los rojillos.

Pese al dominio inicial de los visitantes, la primera ocasión del encuentro la tuvo el conjunto local en un disparo desde la frontal del área que salió desviado a los 10 minutos de partido. Pero el empeño de los jabatos por adelantarse en el marcador obtuvo su recompensa en su primer remate entre los tres palos, logrando su anhelado objetivo de ponerse por delante en el marcador y que momentáneamente le situaba a un punto de la salvación.

La jugada que dio origen al 0-1 llegó en un saque de esquina en el que el balón quedó suelto en el área y Medrano lo aprovechó para fusilar a la red a los 17 minutos de juego. Este tanto fortaleció la confianza de los de Antxon Muneta, que entraron muy enchufados en el partido y jugando con mucha intensidad.

Sin embargo, los txuri urdines parecieron despertar de su letargo y comenzaron a controlar el juego y jugar con mayor verticalidad. No tardaron en generar peligro y a punto estuvieron de lograr el tanto del empate al filo de la media hora de partido en una buena acción individual de Mariezkurrena que acabó con un remate franco de Astiazarán, que se encontró con la providencial parada de Juanpa.

Los rojillos bajaron su intensidad en el juego, todo lo contrario que el equipo donostiarra, más consistente y compacto en su juego. A los 33 minutos pudo anotar el conjunto local en una escapada por velocidad de Lebarbier, que terminó en un rechace de la defensa rojilla, y el balón lo enganchó Astiazarán, pero su remate, tras tropezar en un defensor, se marchó por encima del larguero.

El conjunto vasco dispuso de otra oportunidad en un disparo centrado de Gorosabel, que atrapó con seguridad Juanpa a los 36 minutos. La ofensiva local siguió y, otra vez, Gorosabel pudo marcar, pero su disparo se marchó fuera, ajustado al palo, en el 39. Pero la Real Sociedad B no perdonó en la siguiente ocasión y firmó las tablas en el tiempo de añadido de la primera mitad en otra jugada a balón parado. Un córner botado en corto y un centro al área pequeña, lo acertó a rematar a la red Beitia, anticipándose a Juanpa.

Tras la reanudación, las consignas que debió dar el técnico visitante, Antxon Muneta, durante el descanso a sus jugadores reactivaron sus ganas de ir a por el partido y no tardó el bloque rojillo en volver a adelantarse en el marcador a los 49 minutos tras un centro por banda derecha, que acertó a rematar de cabeza a la red Bauzà.

El Mirandés demostró tener una gran fortaleza mental, ya que solo tardó cuatro minutos en recuperarse del mazazo del empate local para abrir sus esperanzas de lograr una victoria que les dejaría a las puertas de poder salir del descenso.

El conjunto donostiarra intentó retomar su impulso del tramo final de la primera parte para intentar neutralizar su desventaja, pero el conjunto rojillo se mostró bastante sólido en tareas defensivas. Los ataques locales no inquietaron demasiado a Juanpa, que tuvo su primera intervención de la segunda mitad a los 74 minutos, atrapando sin problemas un disparo manso de Carbonell.

Posteriormente, Astiazarán lo intentó en un remate lejano, que se fue desviado en el 79. Sin embargo, el drama llegó para los jabatos, que vieron cómo el cuadro donostiarra firmó las tablas (2-2) en el tiempo de añadido, el 93, en un centro envenenado de Dani Díaz, que no encontró rematador, pero el balón se coló directamente en la portería. En el 95, Carlos Fernández reclamó un penalti, pero el árbitro no vio nada punible. Al final, el Mirandés dejó escapar dos puntos vitales en el descuento en su lucha por la permanencia.

REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL B - CD MIRANDÉS, 2-2

Real Sociedad de Fútbol B: Fraga; Dadie, Beitia (Ayo, 61´), Kita, Agote; Carbonier, Lebardier (Eceizabarrena, 67´), Astiazarán, Gorosabel (Jakes, 82´); Mariezkurrena (Carrera, 61´) y Marchal (Dani Díaz, 61´).

CD Mirandés: Juanpa; Hugo Novoa (Pablo Pérez, 56´), Juan Gutiérrez, Cabello, Medrano; Thiago, Bauzà, Unax (Íker Córdoba, 80´); Alí Hourary (Aarón Martín, 71´), El Jebari (Malsa, 80´) y Carlos Fernández.

GOLES: 0-1 (17´) Medrano. 1-1 (45´+1´) Beitia. 1-2 (49´) Bauzà. 2-2 (90´+3´) Dani Díaz.

ÁRBITRO: José Antonio Villalobos Sánchez (Colegio andaluz). Tarjetas amarillas al local Carbonell, y a los visitantes Juan Gutiérrez y Hugo Novoa.

CAMPO: Anoeta.