Victoria agónica de Recoletas Salud San Pablo Burgos que deja muy cerca la salvación

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Recoletas Salud San Pablo Burgos consiguió un triunfo agónico en Andorra, un triunfo que puede valer la permanencia para los de Porfi Fisac, que pese a llegar a ganar de 13 en el final del primer cuarto, vio cómo el rival remontaba en el segundo para igualar el partido y ponerse por delante en el tercero. A partir de ahí, la igualdad y las alternancias en el marcador fueron la dinámica hasta el último momento, pero dos buenas acciones defensivas de los burgaleses en los últimos segundos, permitía a los de Fisac sumar el triunfo. Un triunfo que deja a los castellanos con dos victorias de ventaja sobre los andorranos, que tendrían que ganar los dos partidos que le quedan (incluido uno ante el Barça) y que Burgos perdiese los dos.

Salía a por todas MoraBanc Andorra, que no podía permitirse perder ante los burgaleses y en los primeros compases del choque no solo ponía el 4-0 en el marcador si no que provocaba incluso dos personales de Gudmundsson en apenas un minuto y medio. Pero no perdía la calma el equipo de Porfi Fisac, que tras esos primeros minutos, conseguía meter una marcha más en defensa para frenar las internadas de los andorranos, muy nerviosos. Conseguía Recoletas Salud San Pablo Burgos cambiar así la dinámica del partido para darle la vuelta y colocarse con 6 puntos de renta a falta de seis minutos para el final del primer cuarto (6-12).

Lo intentaba con todo el equipo del Principado, pero los burgaleses no se dejaban llevar y aguantaban el arreón de su rival, que seguía muy errático en ataque. Eso, y un Leo Meindl que empezaba a encontrar aro permitían a los visitantes colocar el 10-20 en el marcador cuando se cumplía el minuto 7 de partido.

No levantaba el pie del acelerador el equipo burgalés y Max Heidegger, con dos de dos de acierto en triples, elevaba la renta de los castellanos hasta los 13 puntos (14-27, minuto 9). Una renta que se mantenía ya hasta el final del cuarto con un par de buenas acciones defensivas de los andorranos que impedían a San Pablo aumentarla.

Ya en el inicio del segundo cuarto, Recoletas Salud San Pablo Burgos apostaba por aguantar al rival y no permitir que se metiese en el partido. Tenía problemas el equipo de Porfi Fisac para encontrar ahora le aro contrario, pero aguantaba el arreón de su rival y mantenía su renta siempre en torno de los 11 puntos (19-31, minuto 4). Sin embargo, la situación se volvía preocupante por momentos ya que, aunque los andorranos no conseguían bajar la diferencia de los diez puntos, lo cierto es que los burgaleses no estaban pasando por sus mejores minutos, cometían errores en jugadas fáciles, perdían capacidad reboteadora y daban vida a su rival, que a 4´38 para el descanso se ponían a 9 puntos (25-34).

Daba entrada a Happ el técnico visitante para tratar de frenar a los andorranos, pero tampoco eso daba resultado y los locales ponían el 34-38, obligando a Fisac a parar el partido a 2´20 para el descanso. No conseguía su objetivo el técnico de los burgaleses y Andorra, jugando al límite, ponía el 41-41 al descanso.

No cambiaba la dinámica en el inicio del tercer cuarto, los burgaleses seguían negados en el rebote y erráticos en todas sus líneas, permitiendo a los andorranos colocarse con 4 puntos de ventaja (45-41). A partir de ahí, el encuentro se igualaba, con continuas alternancias en el marcador que marcaba un ajustado 54-55 en el ecuador del cuarto.

No cambiaba nada en la segunda mitad del cuarto. Locales y visitantes se precipitaban, cometían errores y no conseguían imponer su juego. La igualdad seguía siendo máxima y las alternancias continuaban sucediéndose en el electrónico, que al final del cuarto arrojaba un ajustadísimo 64-63.

El cuarto decisivo comenzaba con un triplazo de Samuels y una canasta de Happ que colocaba a los burgaleses cuatro puntos arriba (64-68), pero una vez más concedían demasiado los burgaleses ante un MoraBanc Andorra muy agresivo en todas sus líneas y mucho más enchufado en sus lanzamientos que conseguía darle la vuelta a la situación y escaparse hasta los cinco puntos de renta a 4´52 para la conclusión, obligando a Porfi Fisac a parar el partido. No conseguía el técnico de San Pablo que cambiase la dinámica del partido y aunque los suyos se mantenían con vida, no conseguían ahora neutralizar la renta de los andorranos y al último minuto se llegaba con 83-81 en el electrónico. Lo igualaba Gonzalo Corbalán desde la línea de tiros libres (83-83) y defendían bien los suyos el siguiente ataque de los locales, recuperando el balón para que Happ pusiese el 83-85 a falta de 8 segundos para el final. Paraba el partido el técnico local para marcar la última jugada de los andorranos, que se la juegan con una lanzamiento lejano de Evans que no entra, dando el triunfo a los burgaleses.

MORABANC ANDORRA - RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS, 83-85

MoraBanc Andorra: Evans (10), Best (13), Okoye (13), Pons (8), Pustovyi (12). También jugaron: Luz (2), Rice (13), Ortega, Kostadinov (4), McKoy (2), Kuric (2), Guerrero (4).

Recoletas Salud San Pablo Burgos: Samuels (16), Gudmundsson, Neto (7), Meindl (7), Fishcer (8). También jugaron: Nzosa, Almazán (5), Corbalán (10), Díez (3), Happ (19), Heidegger (10).

PARCIALES

Primer Cuarto: 14-27

Segundo Cuarto: 27-14 (41-41)

Tercer Cuarto: 23-22 (64-63)

Cuarto Cuarto: 19-22

ÁRBITROS: Carlos Peruga (Colegio aragonés), Fernando Calatrava (Colegio castellano y leonés) y Alberto Sánchez Sixto (Colegio andaluz).

ELIMINADO: Pustovyi.

PABELLÓN: Toni Martí. 3698 espectadores.