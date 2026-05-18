Brillante bronce de Liga U para el Burgos Grupo de Santiago

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El Burgos Grupo de Santiago ha completado de manera brillante una temporada para el recuerdo en la primera edición de la historia de la Liga U. El equipo dirigido por Carle s Leal se colgó la medalla de bronce en la Final a 6 de la que fue anfitrión, celebrada a lo largo del fin de semana en el Polideportivo El Plantío.

Los burgaleses iniciaron la competición de Liga U desde el Grupo B, donde firmaron unos resultados espectaculares que les llevaron a pelear por el ascenso al Grupo A y a lograrlo en la eliminatoria frente a Valencia Basket, un emocionante compromiso del que salieron victoriosos de la mano de la afición en el Coliseum.

Con el ascenso al Grupo A en el ecuador del curso, el Burgos Grupo de Santiago compitió frente a los mejores equipos ligueros, en una segunda fase de la temporada que completaron con una espectacular victoria frente al Barça, de nuevo alentados por los seguidores burgaleses en el Polideportivo El Plantío, que les otorgó la clasificación directa para la Final a 6.

Anfitriones en una Final a 6 para el recuerdo

Los de Carles Leal iniciaban la Final a 6 frente al Fundación CB Canarias en l os cuartos de final del viernes. Con la máxima ilusión, afrontaron un compromiso en el que crecieron en l a segunda mitad, con un espectacular Joaquín Taboada (20 puntos y 25 créditos de valoración) y una gran labor colectiva para sellar su victoria y el pase a la siguiente ronda (78 68).

En la semifinal del sábado, esperaba el Real Madrid, que había accedido directamente a esta jornada por su clasificación de liga regular. El conjunto burgalés no dejó de pelear sus opciones de acceder a la final, con el ánimo de casi 2200 espectadores en el pabellón, pero el acierto exterior madridista (56,3%) terminó por determinar el signo del encuentro (74 102).

En la matinal del domingo, esperaba la oportunidad de conseguir un premio con el que completar en positivo una enorme temporada de Liga U, el duelo por el tercer y cuarto puesto ante Casademont Zaragoza.

Los castellanos se marcharon al descanso dominando el partido y supieron contener los intentos de los aragoneses de arrebatarles los mandos del duelo en la segunda mitad. El cuadro de Leal terminó por alcanzar una dulce victoria (87 83) que le permitió colgarse la medalla de bronce y finalizar como el tercer mejor equipo de España de Liga U en esta primera temporada de la competición.

El entrenador del Burgos Grupo de Santiago hablaba tras el último partido de la Final a 6, en el que valoraba el trabajo de sus pupilos y lo que supone este bronce de Liga U: “Es un grupo de jugadores increíble. Es un tesoro que vamos a guardar todos en la retina. Estoy súper feliz de que la ciudad y ellos se lleven este premio porque es una ciudad de mucho baloncesto”.