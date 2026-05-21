Lorena Wiebes abre la Vuelta a Burgos con victoria en el sprint de Gamonal.© TOMÁS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La neerlandesa Lorena Wiebes ganó este miércoles la primera etapa de la Vuelta a Burgos 2026 tras imponerse con claridad en un sprint masivo disputado en el barrio de Gamonal, un triunfo, que coloca a la corredora del equipo Team SD Worx-Protime como la primera líder de la clasificación general.

La jornada, de 125 kilómetros, estuvo marcada por el control del pelotón y una escapada inicial protagonizada por Marie-Morgane Roussel, Irene Cagnazzo y Laura Gissinger, que llegaron a contar con algo más de un minuto de ventaja.

A 45 kilómetros de meta, el pelotón intensificó la persecución y neutralizó la fuga en el tramo final, dejando el desenlace en manos de las velocistas.

En la llegada, Wiebes volvió a mostrar su potencia habitual y se impuso con autoridad, por delante de la italiana Chiara Consonni y la australiana Georgia Baker, segunda y tercera respectivamente.

La etapa comenzó en Burgos con la imagen de la Catedral como telón de fondo y recorrió algunos de los paisajes más representativos de la provincia, en un escenario que combinó patrimonio, territorio y tradición ciclista.

Con esta victoria, Wiebes estrena el palmarés de la edición 2026 y vestirá el primer maillot de líder de la carrera.