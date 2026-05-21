El Ubu San Pablo se juega ante Agustinos Alicante el billete a la final por el ascenso

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El Ubu San Pablo Burgos se juega este sábado buena parte de sus opciones de ascenso a Asobal en una semifinal exigente ante Fundación Agustinos Alicante, un rival que cerró la liga en cuarta posición y que llega a Puerto Sagunto después de una temporada muy sólida. El equipo de Dani Gordo, tercero en División de Honor Plata, afronta a las 20.30 horas en el Pabelló Poliesportiu Port de Sagunt el primer cruce de una fase que concederá al vencedor el pase a la final del domingo, prevista a las 12.30 horas.

El conjunto cidiano llega al playoff con la confianza reforzada tras cerrar la fase regular con una victoria amplia ante Blendio Sinfín Santander Ciudad (37-25), un partido en el que mostró fluidez ofensiva y confirmó el buen momento competitivo con el que alcanza el tramo decisivo del curso. Dani Gordo entiende que el equipo ha cumplido el primer objetivo, estar en la fase y hacerlo “en las mejores condiciones posibles”, y valora también el desplazamiento de aficionados burgaleses a Puerto Sagunto porque esa presencia, asegura, les ayuda a estar “aún más enchufados”.

La regularidad, el equilibrio entre defensa y ataque y uno de los mejores balances goleadores de la categoría han sostenido la candidatura burgalesa durante la temporada, aunque el formato reduce todo el trabajo previo a un fin de semana y a un primer partido que no admite distracciones. Gordo asume esa exigencia desde la responsabilidad de un proyecto que quiere seguir creciendo y resume el reto con una idea clara: si el equipo compite como lo ha hecho durante el curso, regresará a Burgos “con un ascenso o con la cabeza bien alta”.

La semifinal exigirá además sostener la portería desde el trabajo defensivo, una de las claves que el técnico considera determinante en este tipo de fases. Gordo insiste en que habrá que ayudar todo lo posible a los guardametas y mantener a los jugadores centrados, porque en un cruce de estas características cada pérdida, cada exclusión y cada ataque largo pueden inclinar el partido.

Fundación Agustinos Alicante aparece como un adversario incómodo para los burgaleses. Miguel Malo recuerda que el conjunto alicantino partía quizá fuera de las principales quinielas, pero considera “totalmente merecida su clasificación” después de una temporada en la que ha demostrado que sabe a lo que juega. El jugador entiende que el Ubu San Pablo deberá apoyarse en lo que ya hizo ante este rival en Burgos y competir con la misma claridad, consciente de que el margen de error será mínimo.

El vestuario afronta el desplazamiento con la experiencia acumulada en fases anteriores y con la idea de que cualquier cálculo sobre la final debe quedar aparcado hasta resolver la semifinal. Pablo Gómez asegura que el equipo llega “más que preparado” a un momento que llevaba esperando toda la temporada, aunque advierte de que Agustinos es “un rival muy duro” y que la atención debe estar puesta exclusivamente en el primer partido.

Jugar lejos de Burgos añade dificultad, pero también puede aliviar parte de la presión asociada al favoritismo. Gómez reconoce que al equipo le habría gustado disputar la fase en casa, delante de su gente, aunque interpreta el desplazamiento como un escenario que puede liberar al grupo y permitirle competir con menos carga ambiental.

Si supera la semifinal, el Ubu San Pablo Burgos disputará el domingo la final por el ascenso frente al ganador del duelo entre Fertiberia Puerto Sagunto y Anaitasuna. Para llegar hasta ahí deberá resolver antes un partido de máxima tensión ante un Agustinos Alicante que obligará a competir con paciencia, concentración y firmeza desde el primer ataque.