Pinares, a tope en BTT por una de las rutas más espectaculares de los últimos años en Palacios

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La BTT Comarca Pinares volverá el 7 de junio a Palacios de la Sierra con una edición pensada para atraer tanto a los habituales de la bicicleta de montaña como a quienes buscan una marcha ligada al paisaje pinariego. Después de veinticinco ediciones, la prueba mantiene el carácter popular que la ha consolidado en el calendario provincial y este año refuerza uno de sus principales atractivos, un recorrido entre senderos, robledales, pinares y bajadas recuperadas que atraviesan algunos de los parajes más reconocibles de la comarca.

El Club Deportivo Comarca Pinares mantiene abiertas las inscripciones hasta el jueves 4 de junio a las 23.59 horas, salvo que antes se complete el cupo disponible. La prueba incorporará nuevos tramos en la zona de Moncalvillo y recuperará pasos como El Peñón y El Collao de Vilviestre, ausentes en las últimas ediciones.

El trazado discurrirá por tramos de monte bajo, senderos rodeados de roble joven, pasillos naturales entre vegetación y el entorno del cañón del río Ciruelos antes de regresar hacia Palacios de la Sierra por la zona del Cerro y enlazar con el Campo de la Cerradilla, un tramo estrecho y divertido marcado por el paisaje pinariego. Desde allí, los ciclistas atravesarán un robledal centenario y afrontarán una bajada más técnica hasta las inmediaciones del campo de fútbol de Palacios, antes de llegar a Tenada Larga, donde se separarán los recorridos corto y largo.

La opción larga tendrá su parte más exigente después del paso por Tenada Larga, con la subida hacia El Carrascal y el descenso posterior hasta Vilviestre del Pinar, donde estará situado el último avituallamiento. A partir de ahí llegará la subida a Monte Carmona por Pie y Medio, un tramo que arranca con pendientes duras en campo abierto, continúa por sendero y vuelve a ganar desnivel al entrar en la pista forestal.

Palacios de la Sierra acoge el 7 de junio la Btt Comarca Pinares con un recorrido renovado.ECB

Tras unos dos kilómetros de ascensión, los participantes alcanzarán la zona de El Peñón, uno de los descensos señalados de esta edición por su trazado y por el entorno de pino albar y pino negral. La marcha continuará después hacia Matasalores, con un terreno más llano y rodador que conducirá de nuevo a Tenada Larga antes de enlazar con el sendero de El Castillo de Palacios, último tramo antes de la meta.

La jornada tendrá también una parte de animación vinculada al recorrido y a la llegada de los participantes. El Duende Eléctrico estará presente en un punto de la ruta para acompañar el paso de los ciclistas, mientras que la plaza de Palacios de la Sierra contará con Sax & Dj, saxofón en directo y música durante la llegada a meta y el desarrollo de la prueba.

La organización quiere que esta vigesimosexta edición mantenga el carácter cercano de la marcha y refuerce su vínculo con el territorio. El objetivo, según resume el club, es que la BTT Comarca Pinares sea una jornada de «deporte, pueblo, ambiente y comarca», apoyada en los senderos, los montes y la forma de vivir la bicicleta en esta zona de la provincia. Las inscripciones están abiertas a través de la página web.