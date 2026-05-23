Ganar o rezar para seguir en ACB: El San Pablo Burgos busca en Badalona cerrar la permanencia

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El Recoletas Salud San Pablo Burgos dispone este domingo en Badalona de su primera oportunidad de asegurar matemáticamente la permanencia en la Liga Endesa por segundo año desde su ascenso desde Primera FEB, con el equipo de Porfi Fisac visitando al Asisa Joventut. El conjunto burgalés saltará a la cancha t a las 18.00 horas en el Palau Municipal d’Esports a sabiendas de que ya cuenta con once triunfos y tiene dos de margen sobre la zona de descenso.

Sin embargo, a los del Coliseum les hace falta un empujón para certificar al cien por cien la ansiada permanencia, que puede quedar cerrada por dos caminos. El San Pablo la sellará si gana en Badalona, pero también si pierden Dreamland Gran Canaria o MoraBanc Andorra en esta penúltima jornada. Casademont Zaragoza, con un partido menos, completa el grupo de equipos que todavía aparecen en la pelea por evitar el descenso, aunque las cuentas de este fin de semana dependen de los resultados de grancanarios y andorranos.

Fisac quiere que el equipo mantenga el mismo nivel competitivo con independencia de las combinaciones por lo que estableció un plan de trabajo en los entrenamientos enfocado a llegar «hasta el viernes de la semana que viene al más alto nivel» en el plano físico y mental. Una hoja de ruta que el grupo no va a cambiar «ni un ápice» pese a tener el objetivo al alcance, ya que el entrenador segoviano considera que la prioridad pasa por conservar «ese buen criterio, ese buen estado físico y ese grado de ambición y de hambre» que el San Pablo ha mostrado en el tramo final de la temporada.

Fisac asume que el partido será «doblemente complicado» por jugar fuera y por la calidad del rival, aunque también lo entiende como una prueba para medir si el Burgos puede aspirar a competir por encima del escenario que ha marcado su temporada. El técnico quiere que el equipo mantenga la ambición hasta el cierre de la Liga y dejó claro el mensaje antes de viajar a Badalona: «El que se relaja pierde».

El conjunto burgalés viajó a Cataluña con los trece jugadores de la plantilla, por lo que el cuerpo técnico tendrá que realizar un descarte antes del partido. En los últimos encuentros esa decisión ha dejado fuera a Jaden Shackleford, a quien Fisac definió como «un jugador extraordinario» pese a admitir que ahora le cuesta sacar de la rotación a Gonzalo Corbalán y Jón Axel Gudmundsson por lo que aportan en defensa, entrega y carácter. Del estadounidense destacó su actitud diaria y que «todos los días está dando el 100%».

El entrenador, por otra parte, vinculó parte de la reacción del equipo al comportamiento de quienes han tenido menos protagonismo durante la temporada. Fisac sostuvo que, si el San Pablo Burgos logra la permanencia, será también por «los que no juegan, por los que no los convocas, por los que juegan poco» y mantienen una idea de compañerismo que ha sostenido al vestuario. Para el técnico, esa implicación le satisface más que una gran actuación individual, porque permite que un jugador se sienta parte del grupo aunque no esté entrando en la rotación.

Badalona mide la ambición del San Pablo Burgos

El Joventut llega al partido con el Playoff ya asegurado y desde la sexta posición, con un balance de 20 victorias y 11 derrotas. El equipo de Daniel Miret certificó su clasificación el miércoles con una victoria en la pista de La Laguna Tenerife tras una prórroga (98-100), en un encuentro en el que sobresalieron Ricky Rubio, con 17 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias, y Jabari Parker, con 18 puntos y 8 rebotes.

La Penya cuenta con varias referencias de peso. Ricky Rubio es el quinto mejor asistente de la Liga Endesa, con 5,21 pases de canasta por partido; Cameron Hunt figura entre los principales anotadores del campeonato, con 16,57 puntos de media, y Ante Tomic ha sido una pieza determinante hasta su lesión en este tramo final, que ha llevado al club a incorporar a Yannis Morin. A nivel colectivo, el Joventut destaca por su fortaleza en el rebote y en los lanzamientos de dos, una estadística que lidera precisamente el San Pablo Burgos.