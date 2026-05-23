Adiós al sueño del ascenso para el UBU San Pablo Burgos

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El sueño del ascenso a la Liga Asobal deberá esperar para UBU San Pablo Burgos 2031. El equipo burgalés cayó por un claro 23-40 ante Fundación Agustinos de Alicante en la semifinal de la fase de ascenso que este fin de semana se disputa en Sagunto, y en cuya final de mañana domingo se medirán alicantinos y los anfitriones del Fertiberia Puerto Sagunto por acompañar a la máxima categoría del balonmano español al Cajasol Sevilla, ya ascendido como campeón de la fase regular de esta División de Honor Plata.

Aunque fue el equipo burgalés el que inauguró el marcador por medio de Miguel Malo, los alicantinos mostraron mayor fluidez ofensiva en los primeros minutos y no tardaron no solo en disfrutar de su primera ventaja, un 1-2 que el Burgos todavía pudo igualar, sino sobretodo a distanciarse de manera ya amenazante. A partir del empate a dos tantos, un parcial de 0-4 para Fundación Agustinos abrió la primera diferencia importante, un 2-6 en el que lo más preocupante era lo mucho que le costaba al conjunto burgalés a terminar sus ataques en contraste con el acierto de su rival. A Dani Gordo no le quedó más remedio que pararlo con el primer tiempo muerto del partido.

No sirvió para mejorar las cosas en los diez minutos siguientes, de escaso bagaje ofensivo con tres goles por bando que mantuvieron la diferencia en los cuatro de renta (5-9) para los alicantinos, ahora más aplicados en defensa tras haber perdido la fluidez en ataque de los primeros minutos.

El 6-9 y un balón recuperado abrió un atisbo de esperanza para la recuperación de UBU San Pablo Burgos, pero tras desaprovechar la ocasión de colocarse a solo dos tantos Fundación Agustinos recuperó la efectividad en sus lanzamientos a puerta y con oto parcial, esta vez de 0-3, se distanció en gran manera hasta doblar en el marcador a los burgaleses, un 6-12 que originó el segundo tiempo muerto de Dani Gordo.

Además de soluciones tácticas, ahondó el técnico en rescatar el frágil estado anímico de sus pupilos, y pareció surgir efecto con el gol de Tomás Moreira nada más reanudarse el juego. Fue el último atisbo de esperanza burgalesa, ya que a partir de ahí otra secuencia de cuatro goles consecutivos de los alicantinos los disparó hasta los nueve de renta, un 7-16 que dos goles de Joao Pedro Morais recortaron hasta el 9-16 al descanso. Pero aun rebajada, la diferencia en el intermedio era muy considerable y obligaba a UBU San Pablo Burgos a una auténtica proeza si quería revertirlo.

También en la segunda mitad fueron los de Dani Gordo los primeros en mover los guarismos del marcador, esta vez por medio de Pablo Gómez. Pero como venía siendo tónica en todo el partido, fue un espejismo que precedió otro parcial alicantino, esta vez de tres goles seguidos para restaurar los nueve de renta en el luminoso (10-19).

Dos tantos de Miguel Malo y Fabrizio Casanova parecieron agarrar al partido a los burgaleses, pero de nuevo el principio de reacción quedó en nada ante otra secuencia de goles de Fundación Agustinos que llevó a los alicantinos hasta su máxima renta, por primera vez de dos dígitos (12-22). El tiempo muerto de Dani Gordo no sirvió esta vez para propiciar una mejoría ya utópica a estas alturas y la distancia no hizo más que crecer y crecer. Entre el gol 12 y el 13 de San Pablo Burgos, el rival anotó hasta ocho, que pusieron el marcador en un abismal 12-27.

Con quince goles de renta para Fundación Agustinos llegando al ecuador del segundo tiempo, poca historia tuvieron ya los últimos quince minutos del partido. Rebajaron algo el nivel defensivo los alicantinos y ello lo aprovechó San Pablo Burgos para anotar con algo más de fluidez de la que había encontrado hasta entonces.

Sin embargo, la mejoría en ataque tampoco fue acompañada de un mejor nivel atrás y la diferencia siguió creciendo hasta marcar la máxima a dos minutos del final, un elocuente 21-38. Los dos minutos restantes sirvieron para que cada equipo anotara por dos veces hasta sellar el 23-40 como resultado definitivo de una contienda en la que nunca UBU San Pablo Burgos estuvo cerca de acceder a la final del domingo.