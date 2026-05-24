Con la permanencia asegurada, San Pablo Burgos pierde en Badalona

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Recoletas Salud San Pablo Burgos no pudo conseguir el triunfo en Badalona en un encuentro en el que ninguno de los dos equipos se jugaba ya mucho y que se mantuvo igualado hasta el descanso, pero que rompieron los locales en el tercer cuarto ante un Burgos demasiado errático.

Después de que la derrota de Gran Canaria el sábado certificase la permanencia matemática de los burgaleses en la categoría, los de Porfi Fisac saltaban a la cancha del Palau Municipal D'Esports de Badalona con la tranquilidad del objetivo cumplido y dispuesto a disfrutar del encuentro en tierras catalanas, pero con ganas de conseguir un nuevo triunfo. Saltaban así a la cancha los burgaleses con un quinteto sorprendente pero que funcionó a la perfección.

Sin nervios, muy enchufado y con una férrea defensa que secaba el ataque de los locales, comenzaban bien los visitantes que aprovechaban los balones recuperados para abrir la primera brecha en el electrónico (2-7, minuto 3). Sin embargo, la alegría duraba poco.

El Joventut de Badalona movía el banquillo, conseguía frenar sus pérdidas de balón y se sacudía la presión del rival para firmar un parcial de 8-0 que le daba la vuelta al luminoso (10-7). Dos tiros libres ponían fin a la sequía de los burgaleses, que volvían a colocarse por delante con un triple de Gudmundsson (10-12). La igualdad era máxima con dos equipos que tenían poco en juego y se divertían en la cancha, ofreciendo un gran espectáculo a los espectadores, co Ricky Rubio en cancha dando muestras de su calidad y ayudando a los suyos a llegar al minuto 10 con ventaja en el electrónico (26-23).

Parecía que ´La Penya´ daba un paso al frente en el inicio del segundo cuarto, abriendo la brecha hasta los 5 puntos (28-23), pero recoletas Salud San Pablo Burgos no estaba dispuesto a dar alas a su rival, apretaba los dientes, metía una marcha más y jugando con mucha intensidad, robando balones y circulando con velocidad, conseguía apretar de nuevo el marcador (28-27, minuto 12).

Seguía jugándose el partido con mucha velocidad entre dos equipos a los que se les notaba la falta de tensión y acababan cometiendo errores no forzados, errores que se acumulaban en las filas burgalesas y permitían al Joventut poner tierra de por medio gracias, además, a su acierto en el tiro exterior para irse de 7 puntos a falta de 5´24 para el descanso (36-29).

A partir de ahí los locales fueron siempre por delante, aunque San Pablo Burgos hacía la goma una y otra vez y se mantenía en el partido, llegando al descanso con ´solo´ 4 puntos de desventaja (45-41).

Tras el descanso, sin embargo, los de Badalona daban un paso al frente y con dos triples consecutivos elevaba su renta hasta los 10 puntos ante un Recoletas Salud San Pablo Burgos que no conseguía ahora encontrar huecos para lanzar, fallaba demasiado en la zona y perdía balones, dando alas a un Joventut que seguía abriendo brecha y en el minuto 23 ganaba ya de 12 puntos (53-41). Paraba el partido Porfi Fisac, que cambiaba prácticamente a todo el equipo en pista en busca de una reacción.

No llegaba, los visitantes seguían sin hacer bien las ayudas, perdiendo balones y fallando lanzamientos. Y mientras, la Penya seguía anotando de tres para irse hasta los 15 puntos de distancia (56-41). Raúl Neto acudía al rescate de los suyos y con 5 puntos consecutivos conseguía reducir a 8 la distancia (58-50), pero los fallos en el lanzamientos seguían castigando a los de Fisac, ante un rival que no perdonaba y empujado por su público seguía marcando el ritmo para entrar en el cuarto decisivo con una renta que, de nuevo, estaba por encima de la decena (66-55).

Salían bien los burgaleses en el último cuarto y conseguían meterse en el partido con un parcial de 2-7 que les acercaba a 6 puntos de su rival (68-62, minuto 33). Seguían apretando en defensa los de Lezkano y aprovechando ahora sus contragolpes para continuar recortando distancias hasta colocarse a solo 2 puntos de su rival cuando se llegaba al ecuador del cuarto (70-68).

Paraba el partido el técnico local y a la vuelta los suyos recuperaban el control, anulando ahora por completo el juego de los burgaleses para firmar un parcial de 7-0 que volvía a lanzarlos por encima de los diez puntos de renta (77-68). A partir de ahí, lo intentaron todo los visitantes, pero no consiguieron ya disputarle el partido a un Joventut de Badalona muy sólido que se anotó el triunfo sin demasiados problemas ya (86-79).