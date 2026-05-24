Un heroico Recoletas Burgos Caja Rural se gana un pase a la final tras un final agónico

Los gualdinegros sufren hasta el último ataque para alcanzar la final.© TOMÁS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Burgos Caja Rural consiguió clasificarse para la final del play-off por el título tras derrotar en un vibrante partido al Silicius Alcobendas por 28-25, en un partido en el que los gualdinegros llegaron al descanso con una renta de 28-13, pero los madrileños casi consiguieron darle la vuelta al partido en un emocionante final de partido, pero no consiguieron superar la muralla defensiva de los burgaleses, que defendieron con todo los ataques continuos de su rival con el tiempo cumplido.

El partido se tuvo que retrasar 45 minutos, debido a que el Silicius Alcobendas tuvo una avería mecánica en el autobús en el que viajaba y tuvieron que contratar unos taxis para llegar a tiempo al Campo de Rugby de Bienvenido Nieto. El encuentro no pudo comenzar mejor para los gualdinegros en una gran patada desde su campo de Santi Mansilla, que logró una patada de 50 metros para colocarla cerca de la zona de ensayo.Snyman sacó provecho de un maul para anotar el primer ensayo del encuentro. Mansilla consiguió la transformación y puso a los burgaleses con una ventaja de 7-0 a los 2 minutos. Ambos equipos imprimieron un fuerte ritmo en este inicio de choque y el equipo madrileño no tardó en reaccionar y en realizar su primer ensayo, logrado por Antonio Suárez a los 9 minutos. Cittadini falló la patada entre palos, quedando el marcador en 7-5.

Posteriormente, el colegiado anuló un ensayo a los burgaleses y Mansilla falló un drop intentado desde los 45 metros, pero los madrileños no desaprovecharon la siguiente acción atacante para ponerse por primera vez por delante en el encuentro, gracias a un ensayo de Diego Vidal, pero Cittadini volvió a fallar la transformación, quedando el resultado en 7-10 a los 22 minutos de juego.

Pero el Recoletas Burgos decidió imprimir una marcha más a su juego, lleno de velocidad. De este modo, logró su tercer ensayo de la mañana, convertido por Urraza y Mansilla logró dos puntos extra, que le devolvieron la ventaja a los burgaleses de 14-10 a los 25 minutos. Un inspirado conjunto gualdinegro siguió torpedeando a la defensa madrileña, alcanzando un nuevo ensayo en una ruptura por el centro de Valentín Bustos, quien abrió para Rocaríes, que logró colocar el ovalado dentro de la zona de marcas. Mansilla convirtió la transformación y dejó el marcador en 21-10 a los 27 minutos.

El Silicius recortó diferencias con un puntapié de castigo anotado por Cittadini, que puso el 21-13. Pero el juego de ataque de los gualdinegros fue demoledor y una ruptura por el centro de Facundo López atravesó la línea enemiga y puso el ovalado en la zona de marcas. Mansilla transformó la patada entre palos y dejó al descanso una ventaja de 28-13.

La defensa sostiene al Recoletas Burgos en el camino a la final

La segunda parte empezó con una tarjeta amarilla para el local Agustín Gil a los 42 minutos, dejando a su equipo con uno menos durante diez minutos. Los de José Basso lograron defender bien su ventaja en inferioridad, consiguiendo mantener su ventaja hasta que recuperaron la igualdad numérica, pero justamente en este momento el Silicius Alcobendas se volvió a meter en el partido, gracias al ensayo convertido por De Minteguiaga y la conversión de Cittadini, colocando el 28-20 a los 53 minutos.

El partido dio un nuevo giro por la segunda amonestación que recibió el local Agustín Gil, que fue expulsado del partido. Sin embargo, los burgaleses defendieron con uñas y dientes su desventaja numérica, frenando las acometidas ofensivas del cuadro madrileño, que, sin embargo, puso el marcador en un puño (28-25) tras anotar el ensayo Santi López, aunque Citadini no logró la transformación a los 66 minutos.

Precisamente, Cittadini recibió una amarilla y dejó al Silicius en inferioridad numérica hasta el final del encuentro. El final de partido fue dramático porque los madrileños estuvieron cerca de la zona de marcas buscando el ensayo que les diera la victoria con el tiempo cumplido y los burgaleses defendieron sus ataques de manera estoica, logrando alcanzar la ansiada final ante la alegría de jugadores y afición que llenó las gradas.

DIVISIÓN DE HONOR . SEMIFINAL

RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL - SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY, 28-25 Recoletas Burgos-Caja Rural: Sivori, Agustín Gil, Domínguez, Urraza, Snyman, Zumeta, Vicente Boronat, Valentín Bustos, Rocaríes, Santiago Mansilla, Facundo López, Guille Mateu, Rascón, Sorreluz e Íñaki Mateu. También jugaron: Aduriz, Vázquez, Ovejero, Molina, Lander Gómez, Casteglioni, Culubret, Mata.



Silicius Alcobendas Rugby: Machado, Diego Vidal, Antonio Suárez, Munyaradzi, Guirao, Carvajales, Suárez, Kokuashvili, De Minteguiaga, Cittadini, Santi López, Yago Fernández, Pieter, Lura y De la Pisa. También jugaron: Gougy, Antem, Carlos Rodríguez, Rosales, Serrano, Marcos Pérez, Rodrigo Pérez.



MARCADOR: 7-0 (2´) Ensayo de Snyman y transformación de Santiago Mansilla. 7-5 (9´) Ensayo de Ray. 7-10 (22´) Ensayo de Diego Vidal. 14-10 (27´) Ensayo de Urraza y transformación de Santiago Mansilla. 21-10 (27´) Ensayo de Rocaríes y transformación de Santiago Mansilla. 21-13 (32´) Puntapié de castigo de Cittadini. 28-13 (38´) Ensayo de Facundo López y transformación de Santiago Mansilla. -DESCANSO-. 28-20 (53´) Ensayo de De Minteguiaga y transformación de Cittadini. 28-25 (66´) Ensayo de Santi López.



ÁRBITROS: Carlos Guerrero Padín, Alberto Díaz Camarero y Álvaro Barrientos Castañeda. (Colegio catalán). Tarjetas: al local Agustín Gil (42´) y (58´), que recibió la tarjeta roja por doble amonestación, y al visitante Cittadini (72´)



CAMPO: Bienvenido Nieto (San Amaro).

