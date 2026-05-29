Victoria y gran fiesta en el Coliseum para despedir la temporada del Recoletas Salud San Pablo Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Coliseum Burgos vivió un gran final de fiesta para cerrar la temporada y celebrar la permanencia con una victoria ante Covirán Granada en un encuentro que, eso sí, no comenzó bien para los locales, que se mostraron excesivamente relajados.

Reaccionaban los locales, que acababan celebrando el triunfo con un pabellón lleno, coreando al unísono el ´´Porfi quédate´´ y todo el equipo en la grada para recibir también el cariño de la afición burgalesa.

Con los deberes hechos, Recoletas Salud San Pablo Burgos quería aprovechar el último encuentro de la temporada para celebrar la permanencia junto a su afición en una tarde en la que Porfi Fisac y los suyos, pese a todo, querían sumar la duodécima victoria. No empezaron bien, sin embargo, las cosas para los azulones, que saltaron a la cancha excesivamente relajados ante un Covirán Granada que quería despedirse de la categoría ganando. Salieron mucho más concentrados los andaluces, aprovechando la relajación defensiva de los burgaleses para demostrar su buen hacer en ataque y poner pronto el 0-5 en el marcador.

Les entraba todo a los granadinos, que con un 9 de 10 en tiros de campo y tras unos minutos en los que bajó algo el ritmo, firmó un parcial de 0-7 que, a a4´45 para el final del primer cuarto, les colocaba con una máxima renta de 8 puntos (12-20). Movía el banquillo Porfi Fisac, que cambiaba hasta tres jugadores para intentar que los suyos se enganchasen al partido. Conseguían los locales frenar el juego de su rival mientras Heidegger anotaba el primer triple de los suyos para colocar el 17-22 en el luminoso. Pero no acababa de enchufarse Recoletas Salud San Pablo Burgos y dos pérdidas de balón de Happ permitían a los granadinos volver a abrir la brecha hasta los 9 puntos, con un tiro adicional aún por lanzar. Pedía tiempo muerto el técnico de los azulones a 1´34 para llegar al minuto 10. No le servía de mucho y los suyos seguían sin entrar en el partido mientras Granada no fallaba y llegaba al final del cuarto con 13 puntos ya de renta (20-33).

Cambió la dinámica del partido en el inicio del segundo cuarto, con un San Pablo Burgos que mostraba ahora la intensidad que le había faltado en el primer cuarto, apretando en defensa y proponiendo más en ataque para firmar un parcial inicial de 7-0 en apenas un minuto (27-33). Ahora era el técnico visitante el que paraba el partido y los suyos reaccionaban de la mano de Jassel Perez, que con 5 puntos consecutivos, sacaba a los suyos del atolladero ante un Burgos que confundía intensidad con precipitación y cometía errores que no perdonaban los andaluces (29-41, minuto 3). Dos triples consecutivos de Heidegger mantenían vivos a los locales, pero los errores y la falta de intensidad en defensa condenaba a los burgaleses, que pese a que había mejorado en la faceta ofensiva, seguía dando muchas facilidades atrás a su rival, que mantenía su renta en torno a los diez puntos. Sin embargo, en la recta final, un nuevo arreón de los azulones, con Neto y Corbalán como protagonistas en ataque, acercaba a los locales hasta los 5 puntos al descanso (51-56).

A buen seguro leyó la cartilla a los suyos Porfi Fisac durante el descanso y en el tercer cuarto los burgaleses salían más enchufados, sobre todo en el rebote, consiguiendo incluso igualar el marcador (60-60, minuto 23). No quedó ahí la cosa y los burgaleses conseguían incluso colocarse por delante en el marcador por primera vez en todo el partido mediado el tercer cuarto (64-63). Aunque la alegría duraba poco y el acierto exterior de Covirán Granada volvía a castigar a los locales, que se veían de nuevo por detrás en el marcador (66-70, minuto 27). Aparecía de nuevo Heidegger para echarse el equipo a las espaldas y dar muestras de su efectividad para lanzar a San Pablo Burgos, que conseguía enjugar diferencias y entrar en el último cuarto por delante en el marcador (78-77).

Se mantenía la misma dinámica en el inicio del cuarto decisivo, con Heidegger muy enchufado liderando el despegue de los locales y desatando la fiesta en el Coliseum Burgos, que veía como a falta de 6´30 para el final los suyos de iban ya de diez puntos (91-81). Pero los andaluces no bajaban los brazos, metían una marcha más y se colocaban a 6 puntos a 4 minutos para el final (95-89). Seguían apretando los visitantes, que llegaban a colocarse a 4 puntos (97-93, minuto 37).

Neto y Fischer secaban la reacción de los nazaríes y el Coliseum se encendía con la entrada en cancha de Gonzalo Corbalán, que podría estar disputando sus últimos minutos con el conjunto azulón. Un conjunto azulón que conseguía aguantar el arreón final de su rival para poner broche de oro a la temporada sumando la duodécima victoria con una canasta final del canterano Bella.

RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS - COVIRAN GRANADA, 110-105

Recoletas Salud San Pablo Burgos: Samuels (8), Corbalán (10), Neto (16), Fischer (8), Taboada (5). También jugaron: Bella (2), Nzosa (2), Gudmundsson (2), Rubio (14), Díez (11), Happ (10), Heidegger (22).

Coviran Granada: Valtonen (14), Costa (8), Bozic (17), Brimah (8), Ngouama (2). También jugaron: Rousselle (9), Olumuyiwa (10), Alibegovic (19), Tomàs, Pérez (20).

PARCIALES

Primer Cuarto: 20-33

Segundo Cuarto: 31-23 (51-56)

Tercer Cuarto: 27-21 (78-77)

Cuarto Cuarto: 32-30

ÁRBITROS: Jordi Aliaga (Colegio catalán), Alberto Baena (Colegio andaluz) y Vicente Martínez (Colegio valenciano).

SIN ELIMINADOS

PABELLÓN: Coliseum Burgos.