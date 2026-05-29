El Correo de Burgos

Las imágenes de la fiesta de fin de temporada del San Pablo Burgos en el Coliseum

El equipo de Fisac cierra el curso con una victoria ante el Coviran Granada

La grada fue una celebración constante durante el partido.

La grada fue una celebración constante durante el partido.SANTI OTERO

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El Correo de Burgos | El Mundo
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El objetivo de la salvación ya estaba conseguido, solo quedaba disfrutar con el público del Coliseum de una sufrida y trabajada temporada y pensar ya en la próxima campaña. Los de Fisac se sumaron a la fiesta de la grada y brindaron una victoria a la afición para cerrar el curso. 

Imagen del partido entre el San Pablo Burgos y Coviran Granada.

Imagen del partido entre el San Pablo Burgos y Coviran Granada.SANTI OTERO

El Coliseum se viste de fiesta para cerrar la temporada

Imagen del partido entre el San Pablo Burgos y Coviran Granada.

Imagen del partido entre el San Pablo Burgos y Coviran Granada.SANTI OTERO

El Coliseum se viste de fiesta para cerrar la temporada

Imagen del partido entre el San Pablo Burgos y Coviran Granada.

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El Coliseum se viste de fiesta para cerrar la temporada

Imagen del partido entre el San Pablo Burgos y Coviran Granada.

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El Coliseum se viste de fiesta para cerrar la temporada

Imagen del partido entre el San Pablo Burgos y Coviran Granada.

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El Coliseum se viste de fiesta para cerrar la temporada

Imagen del partido entre el San Pablo Burgos y Coviran Granada.

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El Coliseum se viste de fiesta para cerrar la temporada

Imagen del partido entre el San Pablo Burgos y Coviran Granada.

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El Coliseum se viste de fiesta para cerrar la temporada

Imagen del partido entre el San Pablo Burgos y Coviran Granada.

Imagen del partido entre el San Pablo Burgos y Coviran Granada.SANTI OTERO

El Coliseum se viste de fiesta para cerrar la temporada

Imagen del partido entre el San Pablo Burgos y Coviran Granada.

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El Coliseum se viste de fiesta para cerrar la temporada

Imagen del partido entre el San Pablo Burgos y Coviran Granada.

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El Coliseum se viste de fiesta para cerrar la temporada

Imagen del partido entre el San Pablo Burgos y Coviran Granada.

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El Coliseum se viste de fiesta para cerrar la temporada

Imagen del partido entre el San Pablo Burgos y Coviran Granada.

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El Coliseum se viste de fiesta para cerrar la temporada

Imagen del partido entre el San Pablo Burgos y Coviran Granada.

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El Coliseum se viste de fiesta para cerrar la temporada

Imagen del partido entre el San Pablo Burgos y Coviran Granada.

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Imagen del partido entre el San Pablo Burgos y Coviran Granada.

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El Coliseum se viste de fiesta para cerrar la temporada

Imagen del partido entre el San Pablo Burgos y Coviran Granada.

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El Coliseum se viste de fiesta para cerrar la temporada

Imagen del partido entre el San Pablo Burgos y Coviran Granada.

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El Coliseum se viste de fiesta para cerrar la temporada

Imagen del partido entre el San Pablo Burgos y Coviran Granada.

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El Coliseum se viste de fiesta para cerrar la temporada

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El Coliseum se viste de fiesta para cerrar la temporada

Imagen del partido entre el San Pablo Burgos y Coviran Granada.

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El Coliseum se viste de fiesta para cerrar la temporada

Imagen del partido entre el San Pablo Burgos y Coviran Granada.

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El Coliseum se viste de fiesta para cerrar la temporada

Imagen del partido entre el San Pablo Burgos y Coviran Granada.

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El Coliseum se viste de fiesta para cerrar la temporada

Imagen del partido entre el San Pablo Burgos y Coviran Granada.

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El Coliseum se viste de fiesta para cerrar la temporada

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