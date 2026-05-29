Las imágenes de la fiesta de fin de temporada del San Pablo Burgos en el Coliseum

El objetivo de la salvación ya estaba conseguido, solo quedaba disfrutar con el público del Coliseum de una sufrida y trabajada temporada y pensar ya en la próxima campaña. Los de Fisac se sumaron a la fiesta de la grada y brindaron una victoria a la afición para cerrar el curso.
El Coliseum se viste de fiesta para cerrar la temporada
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