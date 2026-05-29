Las imágenes de la fiesta de fin de temporada del San Pablo Burgos en el Coliseum

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El objetivo de la salvación ya estaba conseguido, solo quedaba disfrutar con el público del Coliseum de una sufrida y trabajada temporada y pensar ya en la próxima campaña. Los de Fisac se sumaron a la fiesta de la grada y brindaron una victoria a la afición para cerrar el curso.