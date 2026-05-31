El Mirandés cae en Leganés y consuma su descenso

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Si hubo algún momento esta temporada en el que el Mirandés no mereció perder la categoría, ese fue el del último partido de la temporada en Butarque, donde el equipo jabato mereció la victoria ante un Leganés que nunca jugó a nada, pero que sacó provecho de su única ocasión, en un contragolpe en el minuto 65. Antes, los rojillos habían dominado por completo, generado ocasiones y marcado incluso dos goles que el colegiado anulaba por fueras de juego demasiado rigurosos e incluso dudosos, sobre todo el segundo.

Siguió peleando el Mirandés tras el 1-0, pero no pudieron los rojillos revertir la situación.

Salía el Mirandés cauto, tratando sobre todo de no cometer errores y no precipitarse, centrando sus esfuerzos en defensa para tratar de aguantar el arreón inicial de los locales. Mientras, el Leganés, empujado por una grada llena hasta la bandera, trataba de hacerse con el control y abrir espacios hasta el área contraria. No tardaban en protagonizar sus primeras llegadas los madrileños, la más clara en un córner en el minuto 7 que sacaban los rojillos. Pero el Mirandés no perdía la posición y a punto estuvieron los rojillos de adelantarse en el marcador en el minuto 9, en una contra rápida llevada por Javi Hernández, que busca el centro y Rubén Peña, en un intento por despejar el balón, a punto está de colarlo en su propia portería. Dejaba claro el Mirandés que tenía pólvora y metía el miedo en el cuerpo a los locales en un Butarque que enmudeció en esa acción, que continuó en el rechace con un remate de El Jebari que sacaba el meta local.

A partir de ahí, sin embargo, la tensión y la lucha se centraban en el centro del campo, con pocas llegadas, hasta que en el minuto 17 la tenían los locales en un balón filtrado que acababan despejando tras varios intentos los rojillos. La replica la ponía El Jebari, pero tampoco conseguía superar a la defensa local y ya en el 21 era Novoa el que ponía un balón para Unax, que remataba demasiado forzado. Apretaban los jabatos, que tenían ahora más el balón y encerraban a los locales en su área, avisando de nuevo con un balón de Juan Gutiérrez al corazón del área donde Javi Hernández no conseguía enviar entre los tres palos. Tampoco Bauzà, de falta, conseguía inaugurar el marcador y llegaba una buena ocasión para los locales en el 28, en una falta que no era, pero que a punto estaba de convertir en gol Dani García.

Fue una acción puntual la del Leganés, porque lo cierto es que los locales apenas inquietaban, faltos de idea y muy metidos atrás. Pero no conseguía acabar de aprovecharlo el Mirandés, que a punto estaba de dar alas a su rival dos perdidas de balón consecutivas. El Mirandés dominaba, pero no anotaba, pero cuando parecía que iba a llegar el descanso con el cero a cero, un centro de Novoa lo remataba El Jebari de cabeza al fondo de las mallas, colocando el 1-0 en el marcador. Una alegría que duraba poco porque el colegiado anulaba el gol por fuera de juego de Novoa en el arranque de la jugada, un fuera de juego demasiado riguroso. Y la tuvo otra vez el Mirandés en el descuento, en un remate de Unax a las manos del portero.

Ya en la segunda mitad, seguía el Mirandés con más chispa en ataque, pero tras un par de llegadas que acabaron en nada, era el Leganés el que tenía el gol en sus botas en un saque de banda que no acierta a despejar nadie y remataba Naim, obligando a Juanpa a lucirse para evitar el gol. No acusaba el susto el Mirandés, que seguía jugando bien por dentro y veía como El Jebari volvía a enviar el balón al fondo de las mallas, pero el colegiado anulaba de nuevo el tanto por fuera de juego que genera muchas dudas. Y acto seguido llegaba una nueva ocasión local que desbarataba de nuevo Juanpa.

Movía el banquillo el técnico del Leganés, que daba entrada a Millán y colocaba a los suyos con un 4-4-2, aunque seguía sin generar ocasiones el equipo pepinero, encerrado en su campo, y el Mirandés mantenía el control del encuentro. Eso sí, sin generar ahora ocasiones claras mientras el reloj corría en su contra. Y, cosas del fútbol, la única ocasión del Leganés acababa convirtiéndose en el 1-0 en una internada por la derecha, con centro de Dani Rodríguez que Millán remataba al fondo de las mallas en el minuto 65.

No bajaba los brazos el Mirandés, pero Juan Gutiérrez veía cómo Soriano evitaba que su remate entrase en la portería. Tampoco El Jebari conseguía rematar bien en el minuto 80 en un Mirandés al que se le acababa el tiempo y las ideas ante un Leganés encerrado completamente en su área. Pero no desfallecían los rojillos, que tuvieron una clara en el primer minuto del descuento, en un saque de falta que detenía el portero del Leganés.

CD LEGANÉS - CD MIRANDÉS, 1-0

CD Leganés: J. Soriano, Lalo, Marvel, Miquel, Naim (Franquesa, 74´), Dani R. (Guirao, 74´), Cissé (Plano, 82´), Diawara, R. Peña (Pulido, 74´), J. Cruz, Diego García (Millán, 55´).

CD Mirandés: Juanpa, Novoa (Julen, 74´), Juan Gutiérrez, Cabello, Medrano, Bauzà, Thiago (Martín Pascual, 74´), Javi Hernández, Ali Houary (Aarón Martín, 65´), El Jebari (Pablo P., 82´), Unax.

GOL: 1-0 (68´) Millán.

ÁRBITRO: Orellana Cid (Colegio andaluz). Tarjetas amarillas a Diego García, Juan Cruz, Marvel; Juan Gutiérrez, Javi Hernández, Unax, Juanpa.

CAMPO: Ontime Butarque.