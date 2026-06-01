Gonzalo Corbalán, en el Segundo Mejor Quinteto de la temporada

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El jugador del Recoletas Salud San Pablo Burgos, Gonzalo Corbalán, ha sido elegido como parte del Segundo Mejor Quinteto de la temporada regular de Liga Endesa. El escolta argentino ha completado un curso de enorme progresión en acb que le ha llevado a liderar a los castellanos en su consecución de la permanencia y a ser uno de los jugadores más destacados de la competición.

En 33 partidos disputados con la elástica burgalesa, Corbalán ha promediado 15,1 puntos, 3,2 rebotes, 2,6 asistencias, 0,3 tapones y 1,5 recuperaciones por encuentro, con 16,2 créditos de valoración de media por partido.

Su actuación individual más destacada del curso se produjo en la visita a Dreamland Gran Canaria a principios del mes de abril, en la que anotó 27 puntos, capturó 4 rebotes y repartió 3 asistencias para acu mular 34 créditos de valoración, en una victoria clave de los de Porfi Fisac en el camino hacia la permanencia (95 109).

Gonzalo Corbalán comparte el Segundo Mejor Quinteto de la temporada con Marcelinho Huertas (La Laguna Tenerife), Ricky Rubio (Asisa Joventut), Giorgi Shermadini (La Laguna Tenerife) y Edy Tavares (Real Madrid).

Los Mejores Quintetos se eligen por cuatro sectores, cada uno aporta el 25%. Los cinco jugadores más votados (máximo de tres jugadores de la misma posición) integran el Mejor Quinteto y los

cinco siguientes, el segundo Mejor Quinteto.

Los 18 entrenadores han elegido a sus cinco integrantes del quinteto, otorgándoles 3 puntos a cada uno (no pueden votar a un jugador de su equipo). El máximo de puntos posibles para un j ugador en esta categoría es 51.

Los 18 capitanes, en representación de la plantilla, han elegido a sus cinco integrantes del quinteto, otorgándoles 3 puntos a cada uno (no pueden votar a un jugador de su equipo). El máximo de puntos posibles para un jugador en esta categoría es 51.

Un panel de 51 periodistas ha votado a sus cinco integrantes del quinteto, otorgándoles 1 punto a cada uno. El máximo de puntos posibles para un jugador en esta categoría es 51.

Los aficionados participaban a través la app de la acb. El porcentaje de sus votos son los puntos recibidos, con un máximo de 51 como tope en esta categoría.