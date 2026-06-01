Los escaladores del Burgos Burpellet BH viajan a la Mercan’Tour Classic

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El Burgos Burpellet BH arrancará el mes de junio disputando este miércoles 3 la siguiente cita de las FDJ United Series (Copa de Francia) en el sureste del país vecino. La Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes supondrá un importante desafío para los escaladores, en una clásica de alta montaña con tres grandes puertos en su recorrido. Valberg volverá a ser la subida decisiva que corone al campeón, al igual que en 2024, cuando los morados lograron la octava posición por medio de José Manuel Díaz. La Colmiane y el Col de la Couillole serán los ascensos previos que endurecerán la segunda mitad de la carrera, sumando un total de 4300 metros de desnivel.

La prueba francesa tendrá un recorrido de 152 kilómetros y 4300 metros de altitud, idéntico al del año pasado, comenzando en la localidad de Puget-Théniers. La primera hora de carrera en dirección a Plan du Var será favorable y el terreno comenzará a tornarse ascendente desde Lantosque. El primer obstáculo será el puerto de La Colmiane (16 km al 5%), para luego descender hasta Saint-Sauveur-sur-Tinée, donde comenzará el ascenso más exigente más duro de la carrera: el Col de la Couillole (16 km al 7%).

Antes de afrontar la bajada, se hará un primer paso por la cima de la estación de esquí de Valberg a menos de 30 kilómetros del final. Desde allí se descenderá hacia Guillaumes y se volverá a subir por una vertiente diferente de 14 km al 6%. Un puerto algo más tendido que el anterior, pero en el que la fatiga acumulada seleccionará aún más el grupo de favoritos, buscando el séptimo ganador de esta clásica francesa de alta montaña.

De cara a esta Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes, el Burgos Burpellet BH presentará en la línea de salida un equipo compuesto íntegramente por escaladores. José Manuel Díaz, Sergio Chumil y José Luis Faura liderarán el bloque tras completar buenas actuaciones en las carreras previas. Sinuhé Fernández y Hugo de la Calle aportarán su capacidad escaladora ayudando a sus compañeros, al igual que los jóvenes Martín Rey y Adrián Fajardo, que siguen creciendo en su primer año en el profesionalismo.

Al mismo tiempo, otro ciclista del Burgos Burpellet BH como Alex Mayer competirá con su selección nacional esta semana. El corredor africano disputará dos carreras en su país natal: el Tour de Mauricio (2.2 UCI), del martes 2 al viernes 5, y la Air Mauritius Classic (1.2 UCI), el domingo 7. Mayer regresa a casa buscando el triunfo que se le escapó en 2024, cuando fue segundo en la general y en dos etapas. Lo hace con las buenas sensaciones mostradas el mes pasado, también con su selección, en el Tour de Benín (2.2 UCI), donde acabó también segundo en la clasificación general.