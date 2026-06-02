La UBU premia a sus mejores deportistas

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La Universidad de Burgos ha entregado los trofeos deportivos correspondientes al curso 2026-2026, en el que unos 2.000 estudiantes han participado en alguna de las 32 modalidades, a nivel competitivo, en categorías individual y por equipos, en las modalidades masculina, femenina o mixta, ofertadas desde el Servicio de Deportes de la Universidad de Burgos. En el acto el rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García, ha recordado que “el deporte universitario aporta valor a la formación, con la gestión de la derrota y del fracaso, el trabajo en equipo, la constancia, o el respeto al adversario”, todo ello, apuntaba García, en un momento en el que “la misión de la Universidad ha cambiado”, adquiriendo un carácter más transversal que fomenta el trabajo colaborativo “y que se aleja del individualismo”. Por su parte, el vicerrector de Relaciones Institucionales, Cultura y Proyección Social, Delfín Ortega Sánchez, ha señalado que el “Trofeo Rector reafirma el valor del deporte como instrumento de formación integral, bienestar, igualdad y, por supuesto, de vida universitaria”.

Se ha premiado a los participantes de la competición interna del Trofeo Rector, y también se ha hecho entrega de los diplomas a las personas y equipos que han logrado un resultado destacado en Campeonatos de España Universitarios y en el Trofeo Rector de las Universidades de Castilla y León, así como a los Equipos Federados con contrato de patrocinio que han obtenido una posición reseñable.

En la competición interna, este curso albergó competiciones en ajedrez, bádminton, campo a través, crossminton, escalada, esgrima, frontenis, orientación, pádel, pickleball, baloncesto, fútbol 7, fútbol 11, fútbol sala y voleibol. Todos los campeones, y los subcampeones cuando han existido, han recibido hoy su premio. También se han reconocido los méritos individuales de Leyre Campo de Quevedo, campeona universitaria autonómica de campo a través, y al equipo femenino de campo a través de la Universidad de Burgos. En los Campeonatos de España Universitarios 2026 han destacado las Medallas de Bronce de David Vicente Centeno en atletismo 200 metros lisos (ml) y de Leyre Campo de Quevedo en 5.000 ml, así como la 5ª posición de Sara Iglesias de Lucas en judo +78 Kg y la 8ª de Marco Saiz Martín en atletismo 400 ml.

En la categoría de campeonatos no universitarios destacan los resultados de dos alumnos de la UBU: Antón Prada Vilas, campeón de España en Muaythay en la categoría de -70 Kg; y el campeón de España de Kickboxing en la categoría de K1 de la Organización Mundial de Kickboxing España, Daniel García Rodríguez.

Los trofeos han sido realizados en cartón reciclado por el artesano Manuel Revilla, que en esta edición ha rememorado el primer trofeo que elaboró para esta entrega hace 26 años.