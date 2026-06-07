Una patada desde medio campo deja al Recoletas sin título de liga en el descuento

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Nunca tuvo tan cerca su primer título el Recoletas Burgos Caja Rural, que acarició el triunfo con el 22-24, pero un puntapié de castigo de Taibo desde el centro del campo en el descuento le dio la victoria in extremis al VRAC Quesos Entrepinares (25-24), que sumó su decimocuarto entorchado liguero, en una final que llegó a dominar el cuadro burgalés al descanso por 10-21.

Rodeado de un espectacular ambiente en las gradas uy con el apoyo de casi un millar de aficionados burgaleses, arrancó la gran final con un equipo vallisoletano que salió forzando la máquina en ataque y forzó su primer golpe de castigo a su favor, que aprovechó Taibo para anotar el puntapié de castigo y adelantar a los suyos 3-0 a los 3 minutos de juego. Los compases iniciales del encuentro fueron de dominio local, pero los de José Basso supieron aguantar las embestidas de los locales y, en su primera ofensiva, en una gran jugada colectiva y combinativa, logró su primer ensayo por medio de Iñaki Mateu, que logró superar la línea defensiva del VRAC y colocó el ovalado dentro de la zona de marcas. Santiago Mansilla logró la transformación y puso a los suyos por delante con el 3-7.

El Recoletas Burgos se afianzó en su juego y, en una gran defensa, consiguió forzar una peligrosa jugada de ataque, gracias a una patada larga de Rascón, que dejó el balón en línea de 22. Los burgaleses ganaron la touch y Tomás Domínguez consiguió el segundo ensayo. Mansilla no perdonó en la patada entre palos y amplió su ventaja al 3-14, que hacía tambalear la hegemonía en esta competición de los vallisoletanos, que, sin embargo, reaccionaron rápidamente y lograron recortar distancias en una buena jugada a la mano que culminó en ensayo Molinero.

Taibo logró la conversión y estrechó el marcador al 10-14 a los 21 minutos. Sin embargo, el Aparejadores Burgos sufrió un revés tras ser amonestado Facundo López, que dejó a su equipo en inferioridad durante diez minutos por un placaje a Molinero estando en el aire en el minuto 36. Pese a todo, el cuadro burgalés se sacó de la chistera una gran jugada en ataque con uno menos y logró su tercer ensayo, obra de Agustín Gil. Mansilla anotó los dos puntos extra y aumentaba la ventaja burgalesa antes de llegarse al descanso a 10-21.

Tras la reanudación, el equipo burgalés, en inferioridad, salió al ataque sin miedo y casi aumentó su renta con un intento de drop fallido de Mansilla a los 45 minutos. Los vallisoletanos se volvieron a meter en el partido tras un ensayo de Cian, que colocó el ovalado dentro de la zona de marcas, aunque Taibo falló la conversión, quedando el marcador en 15-21 a los 55 minutos. EL VRAC le dio la vuelta al marcador en una excelente jugada a la mano que culminó en ensayo Taibo, quien también logró la transformación en el minuto 59. El partido estaba al rojo vivo con el 22-21, pero el escenario cambió porque los pucelanos crecieron con la entrada en el campo del inglés Hollingsworth y de Cane, que mejoraron notablemente el ataque local.

Los gualdinegros tuvieron problemas para llegar a la línea de 22 de su rival y se vieron obligados a defender en su campo ante el empuje ofensivo del VRAC en el tramo final del partido. Taibo intentó un drop fallido a los 72 minutos. El encuentro siguió en un puño con todo por decidir. El Recoletas Burgos tomó aire y se lanzó al ataque, forzando un golpe de castigo a su favor. Mansilla colocó el puntapié de castigo entre palos, devolviendo la ventaja a los suyos (22-24) en el 75.

El VRAC forzó otro golpe de castigo, pero Taibo lanzó la patada al poste y no pudo adelantar a su equipo en el 77. Pero los vallisoletanos forzaron un golpe de castigo en el descuento. Taibo lanzó una patada larga desde el centro del campo y logró colocar el ovalado entre palos, dando la victoria en el último suspiro al VRAC Quesos Entrepinares, mientras que los gualdinegros quedaron abatidos y se quedaron con la miel en los labios con un triunfo que ya veían en el bolsillo.

DIVISIÓN DE HONOR . FINAL

DH VRAC QUESOS ENTREPINARES - RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL, 25-24 DH VRAC Quesos Entrepinares: Marcos Muñiz, David Gallego, Turabelidze, Gavidi, Álex Pérez, Marc Sánchez, Serrano, Velez, Gonzalo Domínguez, Taibo, Molinero, González Del Pino, Cian, Pablo Mateos y Perotti. También jugaron: Cane, Genco, Hollingsworth, Pirez y Calzón



Recoletas Burgos-Caja Rural: Sivori, Agustín Gil, Tomás Domínguez, Urraza, Snyman, Zumeta, Vicente Boronat, Bustos, Alvizo, Santiago Mansilla, Facundo López, Guille Mateu, Rascón, Sorreluz e Iñaki Mateu. También jugaron: Categlioni, Mata, Luchi Molina, Ovejero, Culubret, Aduriz y Lander Gómez.



MARCADOR: 3-0 (3´) Puntapié de castigo de Taibo. 3-7 (12´-13´) Ensayo de Iñaki Mateu y transformación de Santiago Mansilla. 3-14 (16´-17´) Ensayo de Tomás Domínguez y transformación de Santiago Mansilla. 10-14 (20´-21´) Ensayo de Molinero y transformación de Taibo. 10-21 (38´-39´) Ensayo de Agustín Gil y transformación de Santiago Mansilla. -DESCANSO-.15-21 (54´-55´) Ensayo de Cian. 22-21 (58´-59´) Ensayo de Taibo y transformación de Taibo. 22-24 (75´) Puntapié de castigo de Santiago Mansilla. 25-24 (80´+4´) Puntapié de castigo de Taibo.



ÁRBITROS: Ignacio Muñoz Martín, Julio Francisco González Orozco y Javier González Villasante (Colegio madrileño). Tarjeta amarilla: al visitante Facundo López (35´).



CAMPO: Campos de Rugby Pepe Rojo.