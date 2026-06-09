Briviesca da un paso más en la consolidación de su media maratón

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Briviesca ya tiene todo a punto para acoger la segunda edición de la media maratón con el objetivo de mejorar las cifras de la primera edición, que contó con la presencia de cerca de 300 participantes, número que ya se ha logrado igualar para este año. La cita será este domingo 14 de junio, a partir de las 10.30 horas.

El responsable de la prueba, Sergio Elvira, explicó que se ha dado un paso más en la competición con su homologación incluirla en el calendario de Castilla y León de atletismo, lo que añade un aliciente competitivo para aquellos atletas que busquen marcas que serán válidas para el campeonato de España. Una prueba que "sea más sólida".

Hay dos pruebas, media maratón y 10 kilómetros. "Ambos circuitos están homologados y a día de hoy, la participación es exactamente igual, tenemos 154 en cada categoría", apuntó Elvira, que recordó que las inscripciones están abiertas hasta las 13.00 horas del jueves. Las dos pruebas partirán a las 10.30 horas a través de un circuito de 7 kilómetros.

Están confirmadas las participaciones de los dos ganadores del pasado año, Jairo Grijalvo y Marta Tomé. También estará Dolores Marco, campeona de España de 50 kilómetros.

El alcalde de Briviesca, José Solas, agradeció la implicación del Diputación, a través del Instituto para el Deporte y la Juventud (IDJ), así como al resto de colaboradores en la celebración de la prueba, uno "de los más principales de que se celebrarán a a lo largo del año".