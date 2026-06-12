El San Pablo Burgos abre su nueva etapa con el primer fichaje: Ziga Samar

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Ziga Samar (26/01/2001, Jesenice, Eslovenia ) se ha convertido en la primera incorporación del San Pablo Burgos para la temporada 2026/27 de Liga Endesa ACB. El base esloveno de 1,97 m., con

licencia de jugador de formación, cuenta con experiencia en la máxima categoría del baloncesto español, con un paso de dos temporadas por Fuenlabrada y el más reciente de dos cursos en Dreamland Gran Canaria, y es internacional por su país.

El jugador se formó en la cantera del Union Olimpija Ljubljana de su país natal hasta su llegada a España para competir en las categorías de formación del Real Madrid, junto al que defendió la elástica blanca entre 2017 y 2019.

Tras su paso por la entidad madridista, Samar firmó por el CB Zamora, en una temporada de LEB Plata, antes de incorporarse a las filas del Baloncesto Fuenlabrada, con el que compitió en Liga Endesa entre 2020 y 2022.

Samar puso rumbo a Alemania, con una temporada en Hamburg Towers y dos campañas en el Alba Berlin, desde donde en enero de 2025, salió cedido a Dreamland Gran Canaria, equipo con el que ha disputado los últimos dos cursos de ACB.