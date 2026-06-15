Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Regresa la competición ciclista para el Burgos Burpellet BH y lo hará con dos frentes de competición abiertos. Un bloque de corredores correrá el Tour de Eslovenia, mientras otro se desplaza hasta Francia y Andorra. Como antesala de los campeonatos nacionales, el equipo morado disputará por segunda vez la carrera eslovena de cinco días, que ofrece oportunidades a sprinters y escaladores del miércoles 17 al domingo 21. No habrá un gran final en alto, siendo la del sábado la etapa más dura, con el ascenso a Prelaz Vršič cerca de la meta. En su primera participación en 2025, el conjunto burgalés situó a José Manuel Díaz y Eric Fagúndez en el top-20 de la clasificación general.

El Tour de Eslovenia comenzará este miércoles 17 con una etapa de 141 kilómetros entre Velenje y Rogaška Slatina. Será la primera oportunidad para los hombres rápidos, ya que el recorrido apenas incluye ascensos. La segunda jornada de 177 kilómetros entre Radlje ob Dravi y Ormož será parecida y podría desembocar también en una volata masiva. En esta ocasión sí habrá un primer puerto al inicio de la etapa y otra pequeña subida puntuable bastante tendida a unos 40 kilómetros de final.

La montaña llegará el tercer día en la etapa de 138 kilómetros entre Celje y Maribor. Los ciclistas deberán subir dos puertos puntuables, el último de ellos en la última hora de carrera; Planina na Pohorju (7 km al 6%) y Celjska Koča (8 km al 6%). La etapa reina se vivirá el sábado, tanto por la dureza de su principal ascenso, como por la distancia a recorrer: 183 kilómetros entre Kranj y Kranjska Gora. Será una jornada siempre ascendente, con dos pequeñas subidas como anticipo al gran ascenso a Prelaz Vršič (12 km al 7%), puerto de categoría especial que se corona a solo 12 kilómetros de la meta, a la que se llegará tras un largo descenso.

La ronda eslovena finalizará el domingo 21 con una última etapa de 162 kilómetros entre Litija y Novo Mesto. A lo largo del recorrido habrá hasta cinco subidas puntuables, todas ellas cortas, pero muy explosivas: Vače (6 km al 6%), Bogenšperk (4 km al 6%), Grmada (2 km al 10%), Trebelno (4 km al 6%) y Trška Gora (2 km al 10%). Un terreno rompepiernas en el que se vivirá la última gran lucha en busca del maillot verde de la general.

El Burgos Burpellet BH viaja al Tour de Eslovenia con un equipo muy completo y capaz de ser protagonista en todo tipo de terrenos. José Manuel, quien acabó 13º en la general en 2024, será un hombre a seguir tanto en los días de montaña como en los finales de etapa. En la montaña también intentarán brillar Mario Aparicio, Carlos García Pierna y Josh Burnett, que vuelve a competir tras su victoria en Azerbaiyán. Hugo de la Calle aportará nuevamente su combatividad, que casi le permite ganar hace unas semanas en Portugal. Georgios Bouglas será el sprinter para las etapas más llanas, mientras que Lorenzo Quartucci sumará su velocidad en etapas más selectivas como la última en Novo Mesto.