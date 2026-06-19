Jón Axel Guðmundsson pone fin a dos temporadas en el San Pablo Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Jón Axel Guðmundsson no seguirá en el San Pablo Burgos la próxima temporada. El club anunció este jueves la salida del base islandés, que pone fin a una etapa de dos campañas en el Coliseum marcada por el ascenso a la Liga Endesa y por la consolidación del equipo en la máxima categoría del baloncesto español.

El jugador llegó a Burgos en el verano de 2024 para incorporarse al proyecto dirigido entonces por Bruno Savignani. Desde su llegada se convirtió en una de las piezas importantes de un equipo que firmó una temporada histórica en Primera FEB, con la conquista de la Copa España y del campeonato liguero, además de lograr el ascenso directo tras cerrar el curso con un balance de 32 victorias y apenas dos derrotas.

Su rendimiento le permitió continuar una temporada más en la plantilla burgalesa para afrontar el regreso a la acb. En la campaña recién finalizada participó en 30 encuentros de Liga Endesa y formó parte del grupo que aseguró la permanencia del conjunto castellano en su vuelta a la élite.

La salida de Guðmundsson supone la primera despedida oficial confirmada por el club de cara a la planificación de la temporada 2026-27. El base islandés cierra así su etapa en Burgos después de contribuir a uno de los periodos más exitosos de la historia reciente de la entidad.

El San Pablo Burgos agradeció públicamente el trabajo y la implicación del jugador durante estas dos campañas y le deseó suerte tanto en su futuro profesional como en el plano personal.