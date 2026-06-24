La Vuelta a Burgos presenta el cartel de 2026 y desvela una etapa final entre Caleruega y Lagunas de Neila

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Creado: Actualizado:

La Vuelta a Burgos masculina presentó hoy el cartel oficial de su edición de 2026 y anunció el recorrido de la quinta y última etapa, que unirá Caleruega y Lagunas de Neila. La prueba celebrará su cuadragésimo octava edición entre los días 4 y 8 de agosto.

La organización desveló una jornada de 137 kilómetros que llevará por título ‘De la tierra al cielo’ y que concluirá en Lagunas de Neila, habitual escenario decisivo de la ronda burgalesa. La etapa partirá de Caleruega, coincidiendo con la celebración de Santo Domingo de Guzmán, patrón de la provincia de Burgos y fundador de la Orden de Predicadores.

El recorrido atravesará las localidades de Baños de Valdearados, Tubilla del Lago, Santa María del Mercadillo, Ciruelos de Cervera, Santo Domingo de Silos, Carazo, Hacinas y Salas de los Infantes antes de afrontar el Alto de Arroyo, puerto de tercera categoría con 3,2 kilómetros al 5,3 por ciento de pendiente media.

Posteriormente, el pelotón pasará por Hoyuelos de la Sierra, Barbadillo del Pez, Vallejimeno, Huerta de Abajo y Tolbaños de Arriba, donde se situará el Alto de Tolbaños, también de tercera categoría, con 1,6 kilómetros al 7,5 por ciento de pendiente media.

Tras el sprint intermedio de Huerta de Abajo, los corredores afrontarán el Alto de Rozavientos, puerto de primera categoría con 3,5 kilómetros al 9,3 por ciento de pendiente media, antes de dirigirse hacia Quintanar de la Sierra y el nacimiento del río Arlanza.

La etapa concluirá en Lagunas de Neila, Premio Especial de la Montaña, después de una ascensión final de 6,5 kilómetros al 9,2 por ciento de pendiente media. La organización considera que esta subida volverá a desempeñar un papel decisivo en la resolución de la clasificación general.

Con ‘De la tierra al cielo’, la Vuelta a Burgos masculina 2026 vuelve a reivindicar la fuerza de su territorio, con carreteras que atraviesan paisajes diversos, pueblos con historia, puertos de montaña selectivos y una llegada que, año tras año, mantiene intacto su carácter legendario.