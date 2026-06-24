Porfi Fisac seguirá liderando al San Pablo Burgos la próxima temporada

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Porfi Fisac continuará liderando al San Pablo Burgos en la temporada 2026/27 de Liga Endesa ACB. El entrenador segoviano, que contaba con la opción de renovar en caso de permanencia de los burgaleses en la máxima categoría del baloncesto español, finalmente ha sellado su continuidad al frente del banquillo local en el Coliseum.

El técnico castellano tomó las riendas del equipo en el inicio del mes de diciembre de 2025, en busca de un revulsivo para intentar lograr la permanencia del Recoletas Salud San Pablo Burgos en la Liga Endesa. Después de unos primeros compromisos de adaptación, el cuadro burgalés venció de forma consecutiva a Dreamland Gran Canaria en casa y a Coviran Granada a domicilio, en el cambio de año, en dos duelos que se tornaron claves para el objetivo final.

Tras varias derrotas ajustadas en el final de la primera mitad del curso, el conjunto del Coliseum inició con paso firme la segunda vuelta.

Los de Fisac se hicieron fuertes en su condición de locales para conquistar varias victorias importantes ante equipos de la zona de playoff y también frente a rivales directos por el objetivo, para firmar un balance de 9 8 en el tramo definitivo.

El Recoletas Salud San Pablo Burgos de Porfi Fisac alcanzó la conclusión de la liga regular de ACB en la decimotercera posición, con 12 victorias y 22 derrotas, dos triunfos por encima de la zona de descenso y con la permanencia en Liga Endesa asegurada a falta de dos jornadas para el cierre de la temporada.

El entrenador del San Pablo Burgos ha hecho balance del trabajo realizado la pasada temporada: “La valoración es, evidentemente, positiva. Hubo un grupo muy importante de trabajadores que se unieron, y no solamente jugadores, también gente del club y del staff. Creo que conseguimos formar en un momento determinado una familia que logró algo realmente positivo y realmente digno de alabar, sobre todo para sentirse muy satisfecho”.

Con la renovación firmada, Fisac ha hablado de la motivación para encarar el nuevo año deportivo: “ La motivación es clara. El feeling que tengo con el presidente y con el director deportivo es grande desde hace mucho tiempo, pero después de trabajar con ellos me resulta todavía más sencillo. Me siento a gusto en el club, me siento a gusto en la ciudad y me siento feliz en el sitio donde estoy, que es intentando liderar este proyecto deportivo, pero había cos as que quería hablar con ellos”.

El segoviano ha explicado: “Me gustaría que diéramos un paso hacia delante. Necesitamos ayuda a la hora de poder sentirnos cómodos en el pabellón y de sentirnos a gusto a la hora de trabajar. Lo que quiero es liderar un proyecto, más que liderar un equipo, y que sea un proyecto con tiempo y que tenga un arraigo muy importante en la gente".

En su opinión, "para mí lo más importante, más que hacer un buen equipo este año es hacer un buen proyecto de cara a que todo el mundo nos sintamos a gusto”.

La continuidad de Fisac fue una de las peticiones de la grada del Coliseum en el último partido y el técnico correspondió subiendo con las peñas a celebrar la victoria ante Coviran Granada: Esa implicación con el bombo fue como una llamada a todos de decirles: ‘Aquí vamos a estar. Soy un aficionado más".

Sobre la construcción de la plantilla para la próxima campaña, el técnico ha revelado que "me gustaría que todos se sintieran felices con el equipo que vamos a hacer. Vamos a intentar hacer el mejor equipo posible. Va a ser un equipo con el que la afición va a disfrutar, que va a tener garra y que va a tener empuje".

Dentro de ese proyecto, vamos a tener a gente indomable, gente que no se rinda y de la que se van a sentir orgullosos. Más que nunca, hay que estar cerca de este equipo porque más que nunca vamos a disfrutar al máximo de estos jugadores".