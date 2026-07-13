Eric Fagúndez sube al podio en Qinghai y presenta su candidatura a la general

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Tour of Magnificent Qinghai vivió su primer día de alta montaña y Eric Fagúndez demostró que quiere pelear un año más por el maillot amarillo, como ya hizo en 2023 y 2024. El uruguayo del Burgos Burpellet BH acabó en la tercera posición en la tercera jornada de la carrera china con final en Huzhu, ciudad en la que logró la victoria hace tres años. El doble ascenso de la etapa rompió el pelotón y redujo la pelea por el triunfo parcial a apenas diez corredores. Gracias a las bonificaciones, Fagúndez es también tercero en una general en la que se han establecido ya las primeras grandes diferencias en una carrera con mucha montaña aún por delante.

La carrera asiática arrancó el pasado sábado con una etapa para velocistas en Xining marcada por la fuerte tormenta que cayó sobre el circuito urbano totalmente llano. César Macías disputó la llegada al sprint logrando la novena posición, tras evitar una caída numerosa que sí afectó a sus compañeros Josh Burnett y Clément Alleno. Ambos pudieron tomar la salida el domingo en Huangyuan, afrontando una larguísima segunda etapa de 225 kilómetros. Los ciclistas del Burgos Burpellet BH tomaron la responsabilidad de trabajar en el pelotón en todo momento para controlar y echar abajo la escapada. La jornada se resolvió al sprint en Menyuan y Rodrigo Álvarez acabó séptimo, escoltado por Merhawi Kudus, noveno; y Eric Fagúndez, undécimo.

Sin embargo, la primera gran jornada de montaña se vivió este lunes, en la etapa que conectó Menyuan y Huzhu. El paso por Twelve Bends Slope y Beilongshan Mountain, casi 20 kilómetros de puertos encadenados, fragmentó el pelotón e hizo una importante criba entre los escaladores. Eric Fagúndez quedó en un segundo grupo perseguidor y relevó con fuerza para unirse al inicio de la bajada a los tres corredores que habían atacado. Se juntaron diez ciclistas en el grupo de favoritos, dando caza al único fugado que restaba por delante en los últimos kilómetros de la carrera.

Esta decena de ciclistas se jugaron la victoria al sprint en Huzhu y Eric Fagúndez, que ya ganó una etapa en esta misma ciudad en 2024 y fue segundo en la llegada de 2023, acabó tercero en esta ocasión. Con los cuatro segundos de bonificación obtenidos, escala a la tercera posición de la clasificación general. Por detrás, Rodrigo Álvarez, Josh Burnett y Clément Alleno llegaban a la meta junto al maillot amarillo, en un tercer grupo. Tanto el neozelandés como el francés y Merhawi Kudus sufrieron caídas a lo largo de la etapa, quedando fuera de la pelea por la victoria.

Este martes tendrá lugar una de las etapas más duras de este Tour of Magnificent Qinghai. Los 199 kilómetros que separarán Huzhu de Guide incluyen dos puertos de montaña y 2800 metros de desnivel positivo. La subida a Hongyashan Mountain (13 km al 3%) servirá como calentamiento previo al puerto de Zongkalaize Scenic Area (20 km al 5%). Este largo ascenso se coronará a 3800 metros de altitud y a 60 kilómetros del final. Un descenso posterior aún más largo y unos últimos 20 kilómetros llanos conducirán a los ciclistas hacia la meta en Guide.