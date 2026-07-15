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El Burgos Burpellet BH salió reforzado de una durísima quinta etapa del Tour of Magnificent Qinghai gracias al buen desempeño de Eric Fagúndez. El uruguayo firmó un nuevo top-10 en la llegada a Gonghe y asciende al cuarto puesto de la clasificación general a solo tres jornadas para la conclusión de la carrera china. Bajo una incesante tormenta, el escalador morado aguantó con los más fuertes en el principal puerto del día y distanció a varios de sus rivales en la pelea por la general, que se reduce ahora a solo cinco ciclistas. Su compañero Clément Alleno fue protagonista también desde la fuga en los primeros compases de la carrera.

El quinto parcial del Tour of Magnificent Qinghai estuvo marcado por la climatología adversa. Una intensa lluvia, bajas temperaturas y una densa niebla acompañaron a los corredores en todo momento. El día anterior, la general no había sufrido grandes cambios en la llegada a Guide, donde el burgalés Rodrigo Álvarez acabó octavo, siendo el segundo más veloz del pelotón. La situación fue diferente en la etapa rumbo a Gonghe y eliminó de la pelea por el amarillo a muchos rivales.

Clément Alleno logró entrar en la escapada de diez ciclistas que se formó antes del largo puerto de la jornada y bonificó dos segundos en el sprint intermedio de Laxiwa. Llegó entonces el ascenso a Yunshang Bakatai, una subida de 30 kilómetros coronada a casi 3800 metros de altitud. El pelotón se rompió completamente y la aventura de la fuga terminó antes de lo previsto. Al llegar a la cima y con unos 80 kilómetros relativamente llanos aún por delante, los aspirantes a la general lideraban la carrera.

Eric Fagúndez aguantó junto al maillot amarillo y otros cinco ciclistas. El resto de favoritos quedaron relegados y perdieron muchos minutos gracias al buen ritmo marcado en el grupo del uruguayo. El tiempo adverso y la fatiga se hicieron notar en los kilómetros finales y uno de los corredores de cabeza, con mucho tiempo perdido en la general, se marchó en busca de la victoria.

En la aproximación a Gonghe, hubo nuevos ataques, incluido uno del propio Fagúndez. Sin embargo, un segundo grupo se unió a ellos, agrupándose una docena de corredores. En el sprint final, Eric finalizaba en la octava posición. Las diferencias con el resto de ciclistas fueron muy amplias y el uruguayo escaló al cuarto puesto de la general, situándose a 32 segundos del nuevo maillot amarillo.

Restan tres etapas para concluir el Tour of Magnificent Qinghai, incluida la más larga de esta edición. Este jueves, el pelotón se enfrentará a un recorrido de 233 kilómetros entre Gonghe y Gangcha. La primera hora de la carrera será la más dura, incluyendo las subidas a Weizhishan Mountain (10 km al 5%) y Nanshan Luohe. El resto del trazado es completamente llano e incluye cuatro sprints bonificados que resultarán decisivos en la lucha por la clasificación general.