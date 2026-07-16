Ander Urdiain aporta altura y tiro al nuevo Tizona

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona ha incorporado a Ander Urdiain para completar una línea exterior en la que Denis Pombar contará con jugadores altos, capaces de alternar posiciones y con recursos para abrir el campo. El alero navarro, de 2,03 metros, llega después de competir en Primera Feb con Palmer Basket Mallorca y se suma a un grupo en el que ya estaban Pablo Hernández, Gerard Jofresa y Chris Czerapowicz.

Urdiain conoce bien la categoría y aterriza en Burgos después de dos temporadas en Mallorca. En la primera tuvo un papel importante en el ascenso desde Segunda Feb, con 11,5 puntos y 3,4 rebotes por partido y un 40,9 por ciento de acierto en triples. Tras el salto de categoría dispuso de menos protagonismo ofensivo y cerró el último curso con 6,6 puntos y 2,5 rebotes, aunque continuó formando parte de la rotación.

El nuevo jugador azulón se formó en Saski Baskonia y continuó su desarrollo en Basket Zaragoza, con el que debutó en la Liga Acb en enero de 2019. Después pasó por Huesca, Pardinyes Lleida, Basket Navarra y Ciudad de Huelva antes de incorporarse al proyecto balear. Una de sus mejores temporadas llegó en el curso 2022-2023, cuando alcanzó los 12,4 puntos por encuentro con Basket Navarra.

Su fichaje responde a una de las líneas que está siguiendo el Tizona en la construcción del nuevo equipo. El club quiere ganar centímetros también lejos de la canasta. Urdiain mide 2,03 metros, Pablo Hernández alcanza los 2,01 y Czerapowicz supera igualmente los dos metros, lo que permitirá a Pombar defender aleros de perfiles distintos y formar quintetos altos sin renunciar al lanzamiento exterior.

La plantilla que empieza a tomar forma mezcla continuidad y caras nuevas sin romper por completo con el equipo anterior. El Tizona ha mantenido a varios jugadores que ya conocen El Plantío y ha incorporado otros con experiencia en Primera Feb, mientras reserva espacio para perfiles que todavía deben crecer dentro de la competición. Esa combinación también aparece en el juego interior, donde continuará Javonte Brown y se incorporará Niko Ročak.

Más altura en las posiciones exteriores

Urdiain llega a una zona de la plantilla en la que Pombar tendrá varias alternativas. Gerard Jofresa puede jugar como base o escolta, mientras que Pablo Hernández se mueve entre el alero y posiciones más cercanas al aro. Czerapowicz aporta experiencia, rebote y capacidad para asumir emparejamientos exigentes, y Urdiain añade un tiro exterior que puede ayudar a ensanchar la pista cuando el ataque necesite más espacio.

Cada uno ofrece una respuesta distinta. Jofresa puede acelerar el juego y asumir tiros, Hernández permite modificar la estructura del quinteto gracias a sus 2,01 metros y Czerapowicz aporta oficio en ambos lados de la pista. Urdiain, por su parte, ha demostrado que puede superar el 40 por ciento en triples cuando encuentra continuidad y recibe lanzamientos dentro del ritmo del ataque.

El navarro conoce además al Tizona como rival. La pasada temporada anotó diez puntos en el encuentro que Palmer Basket Mallorca ganó por 88-72 en Palma. Aquel partido dejó algunas de las virtudes que ahora tratará de aprovechar Pombar, sobre todo su capacidad para castigar desde fuera y ocupar espacios sin necesitar demasiado balón.

Su llegada amplía las posibilidades del equipo, aunque todavía faltan movimientos para saber cómo se repartirán los minutos. Por ahora, el perímetro reúne más centímetros que muchas plantillas de la categoría y varios jugadores podrán cambiar de posición durante un mismo encuentro sin obligar al equipo a variar por completo su forma de jugar.