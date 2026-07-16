El San Pablo Burgos ficha a Retin Obasohan, un base con experiencia europea

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El Recoletas Salud San Pablo Burgos ha anuncia el fichaje de Retin Obasohan, jugador belga de 1,91 metros, que puede actuar como base y escolta y llega después de completar dos campañas en el Baxi Manresa, donde asumió un papel importante en el juego exterior.

Obasohan aportará capacidad para generar con el balón, atacar el aro y asumir responsabilidades anotadoras desde cualquiera de las dos posiciones. Su polivalencia permitirá al San Pablo Burgos alternar diferentes repartos de funciones en la dirección y formar quintetos con más de un jugador capaz de iniciar el ataque.

El belga cerró la pasada temporada con 12,3 puntos, 2,3 rebotes y 1,9 asistencias por partido, además de 9,4 créditos de valoración. Sus números reflejan el peso que tuvo en Manresa y le permiten llegar a Burgos con experiencia reciente en la máxima categoría, un factor importante para un equipo que afrontará una temporada con competición nacional y europea.

El fichaje responde a la necesidad del conjunto burgalés de reunir jugadores capaces de afrontar dos competiciones exigentes. La Liga Endesa requerirá regularidad durante todo el curso, mientras que la Eurocup aumentará el número de partidos y obligará al cuerpo técnico a repartir esfuerzos sin perder capacidad ofensiva.

Obasohan puede ayudar en ese contexto por su facilidad para alternar la dirección con la anotación. No depende exclusivamente del tiro exterior para sumar puntos y dispone de recursos para superar a su defensor, penetrar y terminar cerca del aro. También puede compartir pista con otro base y asumir entonces un papel más centrado en la finalización.

Su incorporación añade también un perfil acostumbrado a competir en diferentes ligas europeas, ya que antes de llegar a España pasó por Alemania, República Checa, Israel, Francia e Italia, una trayectoria que le ha permitido adaptarse a estilos de juego distintos y participar en competiciones nacionales e internacionales.

Obasohan comenzó su carrera en los Alabama Crimson Tide, donde jugó entre 2012 y 2016 dentro de la liga universitaria estadounidense. Tras cerrar esa etapa dio el salto al baloncesto profesional en el Oettinger Rockets Gotha alemán, aunque regresó después a Estados Unidos para disputar la temporada 2018-2019 con los Northern Arizona Suns en la G League.

Su vuelta definitiva a Europa le llevó al Brose Bamberg y, más tarde, al Era Nymburk, Hapoel Jerusalem, Ldlc Asvel y Tortona. Ese recorrido precedió a su llegada al Baxi Manresa en el verano de 2024, donde permaneció durante dos temporadas antes de aceptar la propuesta del San Pablo Burgos.