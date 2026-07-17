Macías estrena su palmarés profesional con el Burgos Burpellet BH en China

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

César Macías consiguió su primera victoria como profesional y estrenó su palmarés con el Burgos Burpellet BH al imponerse en la séptima etapa del Tour of Magnificent Qinghai, que el mexicano resolvió al sprint y dio al equipo burgalés su octavo triunfo de la temporada.

La jornada estuvo marcada por las tormentas, el frío y la modificación del recorrido, hasta el punto que los comisarios suprimieron el ascenso al puerto de Tongbaoshan debido a las malas condiciones meteorológicas, por lo que la etapa quedó reducida a un trazado prácticamente llano que aumentó las opciones de los velocistas en la llegada a Xihaizhen.

El cambio no evitó que se sucedieran los ataques durante las tres horas de carrera y también hubo una intensa pelea por las bonificaciones, en la que el Burgos Burpellet BH consiguió que Eric Fagúndez sumara un segundo en el tercero de los puntos intermedios, situado en Shadao.

El pelotón neutralizó los últimos intentos de fuga en el tramo final y la victoria se decidió en Xihaizhen. Rodrigo Álvarez y Clément Alleno prepararon la llegada para Macías, que remontó posiciones en los metros finales y lanzó la bicicleta sobre la línea de meta, en un sprint tan ajustado que fue necesario revisar la imagen de llegada, ya que cuatro corredores cruzaron la meta prácticamente emparejados. Después de varios minutos de espera, la organización confirmó la victoria del mexicano.

«Fue un día bastante frío y con un poco de viento al principio que podía provocar abanicos. Sabíamos que, aunque hubieran quitado la subida, era una etapa peligrosa para la clasificación general en caso de que llegase una fuga», explicó Macías tras cruzar la meta.

El mexicano relató que se mantuvo activo en los primeros ataques hasta que el equipo comprobó que la etapa podía resolverse al sprint. «El equipo se puso a perseguir a los que estaban en la fuga y al último lo alcanzamos a 300 metros de la meta. Fue una victoria muy bonita para mí y para el equipo. Es la primera que consigo con el Burgos Burpellet BH y la primera como profesional», señaló.

Macías añadió su nombre al de los anteriores ganadores del conjunto burgalés en la carrera china. Eric Fagúndez logró dos etapas en 2024 y Mario Aparicio también consiguió una victoria durante aquella edición.

El resultado permitió a Macías lograr su primer triunfo con el equipo morado y el primero desde que dio el salto al profesionalismo y el Burgos Burpellet BH alcanzó además las ocho victorias durante la temporada, mientras que Fagúndez conservó la cuarta posición de la clasificación general después de la séptima etapa.